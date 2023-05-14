تعيين عبدالله الجنيبي رئيسا مؤقتا للاتحاد الإماراتي لكرة القدم
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعيين عبدالله الجنيبي رئيسا له، اليوم الأحد، خلفا للشيخ راشد بن حميد الذي قدم استقالته من رئاسة الاتحاد الإماراتي، يوم الجمعة.
وقال الاتحاد الإماراتي في بيان إن مجلس الإدارة عقد اجتماعا بحضور نائبي الرئيس والأعضاء، وتم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال أبرزها الاستقالة التي تقدم بها راشد بن حميد بعد تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية".
وأوضح أنه استنادا للمادة 99 من النظام الأساسي لاتحاد الإمارات لكرة القدم اعتمد مجلس الإدارة تولي النائب الأول لرئيس الاتحاد (عبدالله الجنيبي) مهام رئيس الاتحاد ومنحه كافة الصلاحيات الممنوحة للرئيس، لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر".
استقالة راشد بن حميد
ويوم الجمعة، قدم الشيخ راشد بن حميد استقالته من رئاسة الاتحاد الإماراتي، حيث تم تعيينه نائبا لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.
وقال الاتحاد الإماراتي في بيان: "تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة".
وفي ديسمبر 2019 تولى الشيخ راشد بن حميد منصب رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد الإماراتي، بديلا لمروان بن غليطة.
وفي يناير 2020 اختير راشد بن حميد، رئيسا للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بالتزكية.