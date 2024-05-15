‏ناد سعودي يقدم عرضا خياليا لخطف مبابي من ريال مدريد

فجرت تقارير إخبارية سعودية مفاجأة مدوية بشأن مستقبل نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي، الذي أعلن الجمعة رحيله رسميا عن النادي الباريسي لخوض تجربة خارج فرنسا خلال الموسم المقبل.

وقالت صحيفة المدينة السعودية إن أحد أندية الدوري السعودي أبدى رغبته في التعاقد مع كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في وقت أكدت عديد التقارير أن صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد تمت بشكل رسمي ولم يبق سوى الإعلان عنها وتقديم اللاعب في ملعب سان تياغو بيرنابيو لجماهير الفريق الملكي مثلما جرت العادة.

ولم تكشف الصحيفة عن إسم الفريق الذي تقدم بعرض للتعاقد مع مبابي، لكنها أكدت أن رغبة النادي السعودي في التعاقد مع النجم الذي ينتهي عقده مع باريس في 30 يونيو المقبل، جاءت للاستفادة من خدماته خاصة في المشاركة الخارجية الموسم المقبل، وهو ما دفع الكثير من المتابعين للقول إن الهلال السعودي هو من قدم العرض الخيالي.



وكان مبابي رفض راتبا قدره 200 مليون يورو في الموسم من الدوري السعودي خلال صائفة 2023، وذلك بحسب ما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو.