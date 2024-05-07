الاتحاد يهزم الأهلي السعودي "دون أن يلعب"

نجحت خطة نادي الاتحاد السعودي في تعطيل منافسه المباشر على المركز الثالث في دوري روشن، الأهلي.

وسجل مالكوم هدفًا في الوقت القاتل قاد به الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إذ تغلب 2-1 على الأهلي أمس الاثنين على ملعب (الجوهرة المشعة) في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 من المسابقة.

ووضع الهلال بذلك قدمًا على منصة التتويج، إذ رفع رصيده في الصدارة إلى 86 نقطة بفارق 12 نقطة أمام النصر صاحب المركز الثاني، قبل أربع جولات فقط من النهاية.

ويمكن للهلال أن يضمن التتويج باللقب يوم الخميس المقبل حال هزيمة النصر أو تعادله مع الأخدود.

وتقدم الأهلي بهدف سجله فراس البريكان في الدقيقة الـ30 ثم تعادل الهلال في الدقيقة الـ52 عن طريق ألكسندر ميتروفيتش وسجل مالكوم هدف الفوز للهلال في الدقيقة الـ89.

وحقق الهلال بذلك الانتصار رقم 23 له على التوالي في الدوري، كما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في المسابقة هذا الموسم.

وتجمد رصيد الأهلي عند 55 نقطة في المركز الثالث.

مالكوم كلمة السر

كانت خطة نادي الاتحاد تعتمد على عدم تقديم شكوى في لجنة الانضباط ضد مالكوم لاعب الهلال بعد أحداث مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك.

واحتفل مالكوم بهدف زميله سعود عبد الحميد بإشارة وصفها البعض بالخارجة.

وحال قدَّم الاتحاد شكوى ضد مالكوم سيتم على الأرجح إيقافه في مباراتي الأهلي والتعاون، وهو أمر كان سيسمح لهذه الأندية بتحقيق نتيجة أفضل أمام الهلال، وهي فرق تنافس الاتحاد على المركز الثالث المؤهل لبطولة النخبة الآسيوية مباشرة.

وبالفعل قاد مالكوم الهلال للفوز على الأهلي أمس الاثنين بصناعة هدف وتسجيل آخر، لتنجح خطة الاتحاد في تأجيل إيقافه.

وعلم "إرم نيوز" أن الاتحاد حرَّك بالفعل شكوى أمس ضد مالكوم بعد انتهاء مباراة الأهلي والهلال مباشرة مستغلًا سماح المدة القانونية للشكوى بتأجيلها لمدة 30 يومًا.