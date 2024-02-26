صدام عالمي جديد بين ميسي وهالاند
يتنافس النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنرويجي إيرلينغ هالاند على جائزة لوريوس، لأفضل رياضي في العالم للعام 2024.
وسيتم تتويج الفائزين بالجوائز يوم 22 أبريل المقبل.
ويتنافس ميسي ونوفاك ديوكوفيتش في حفل توزيع جوائز لوريوس في مدريد، في أبريل.
وتم ترشيح الحائزين على الميداليات الذهبية العالمية موندو دوبلانتيس، وشيريكا جاكسون، وفيث كيبيغون، ونوح لايلز، وشاكاري ريتشاردسون لجائزة أفضل رياضي ورياضية لهذا العام.
وتتواجد ألعاب القوى بقوة، مع ترشيح كاتارينا جونسون طومسون وجوش كير أيضًا.
وقد تم اختيار ستة مرشحين في كل فئة من فئات جوائز لوريوس الثماني لجوائز هذا العام.
وسجل هالاند 52 هدفًا في جميع المسابقات في تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية العام الماضي، وحصل جائزة على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال هالاند: "العام الماضي كان عامًا خاصًّا جدًّا بالنسبة لي وللفريق بأكمله".
وأضاف بعد ترشيحه للجائزة: "لم أكن لأتمكن من تسجيل عدد الأهداف التي سجلتها بدون زملائي الرائعين والمدربين والموظفين في النادي".
وتابع المهاجم النرويجي: "لولاهم، لن يكون النجاح ممكنًا، أنا فخور حقًّا بترشيحي لجائزة لوريوس لأفضل رياضي لهذا العام إلى جانب العديد من الرياضيين الرائعين الآخرين".
وتهدف جوائز لوريوس، التي يطلق عليها اسم "جوائز الأوسكار للرياضة"، إلى "الاعتراف بالإنجازات الرياضية الأكثر تميزًا، والاعتراف بالتأثير الأوسع الذي يحدثه الرياضيون على المجتمع".
وتم ترشيح مانشستر سيتي أيضًا لجائزة لوريوس لأفضل فريق في العالم، بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة في ست سنوات، وأول لقب دوري أبطال أوروبا للنادي على الإطلاق.
وقال المدرب بيب غوارديولا: "بالطبع تم ترشيحنا لأننا فزنا بالكثير الموسم الماضي، ويجب أن يعود الفضل إلى جميع لاعبينا، وجميع موظفينا الذين عملوا بجد طوال الموسم للمنافسة في إنجلترا وفي جميع أنحاء أوروبا".
وأضاف المدرب الإسباني: "إنه لشرف كبير أن يتم إدراجي في هذه القائمة اللامعة من الفرق التي حققت أيضًا نجاحًا على مستوى النخبة في الرياضة العام الماضي".
وحصد ميسي جائزة "لوريوس" لأفضل رياضي في 2022.
ونال ميسي الجائزة للمرة الثانية في مسيرته، إذ سبق أن نال الجائزة عام 2020، حيث تقاسمها مع سائق "فورمولا 1" لويس هاميلتون.
وأصبح ميسي أيضا أول رياضي يفوز بجائزة أفضل رياضي في العالم، وجائزة أفضل فريق في العالم في نفس العام.