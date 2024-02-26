صدام عالمي جديد بين ميسي وهالاند

يتنافس النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنرويجي إيرلينغ هالاند على جائزة لوريوس، لأفضل رياضي في العالم للعام 2024.

وسيتم تتويج الفائزين بالجوائز يوم 22 أبريل المقبل.

ويتنافس ميسي ونوفاك ديوكوفيتش في حفل توزيع جوائز لوريوس في مدريد، في أبريل.

وتم ترشيح الحائزين على الميداليات الذهبية العالمية موندو دوبلانتيس، وشيريكا جاكسون، وفيث كيبيغون، ونوح لايلز، وشاكاري ريتشاردسون لجائزة أفضل رياضي ورياضية لهذا العام.

وتتواجد ألعاب القوى بقوة، مع ترشيح كاتارينا جونسون طومسون وجوش كير أيضًا.

وقد تم اختيار ستة مرشحين في كل فئة من فئات جوائز لوريوس الثماني لجوائز هذا العام.