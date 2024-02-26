هالاند يشتري سيارة خرافية.. ما سعرها ومواصفاتها؟ (صور)

وذكرت "ذا صن" أنه يُعتقد أن مرسيدس تقوم ببناء 275 من المحركات الحصرية.

وأضافت أن هالاند يتعاون مع صديق الطفولة أولي إرتفاغ لشراء السيارة، وأن كلًّا من هالاند والممول إرتفاغ نشآ في مقاطعة روغالاند غرب النرويج.

وستكلف "السيارة العملاقة" أكثر من مليوني جنيه إسترليني، ومع جميع الضرائب، سيزيد السعر الإجمالي عن 2.7 مليون جنيه إسترليني.

وكان هالاند يمتلك سابقًا سيارة مرسيدس "AMG GLE" كوبيه تكلفتها 90 ألف جنيه إسترليني.