هالاند يشتري سيارة خرافية.. ما سعرها ومواصفاتها؟ (صور)
قالت صحيفة "ذا صن"، إن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي جاهز لدفع 2.7 مليون جنيه إسترليني لشراء سيارة خارقة جديدة من فئة الفورمولا 1.
ويخطط هالاند لتحويل مجموعة سياراته الفاخرة إلى سيارات عالية السرعة من خلال شراء سيارة مرسيدس "AMG One" حسب الطلب.
ويتميز المحرك الجديد بخمسة محركات للفورمولا 1، وتبلغ سرعته القصوى 219 ميلًا في الساعة.
وتنطلق السيارة الخارقة من 0 إلى 124 ميلًا في الساعة في سبع ثوانٍ فقط، ويمكن أن تصل إلى 186 ميلًا في الساعة في 15.6 ثانية.
وذكرت "ذا صن" أنه يُعتقد أن مرسيدس تقوم ببناء 275 من المحركات الحصرية.
وأضافت أن هالاند يتعاون مع صديق الطفولة أولي إرتفاغ لشراء السيارة، وأن كلًّا من هالاند والممول إرتفاغ نشآ في مقاطعة روغالاند غرب النرويج.
وستكلف "السيارة العملاقة" أكثر من مليوني جنيه إسترليني، ومع جميع الضرائب، سيزيد السعر الإجمالي عن 2.7 مليون جنيه إسترليني.
وكان هالاند يمتلك سابقًا سيارة مرسيدس "AMG GLE" كوبيه تكلفتها 90 ألف جنيه إسترليني.
وأنفق هالاند مبلغًا كبيرًا على سيارة رولز رويس كولينان ذات الدفع الرباعي، بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني.
ويمتلك أيضًا سيارة "Audi RS6 Avant"، و"Range Rover Sport" التي تبلغ قيمة كل منهما 120 ألف جنيه إسترليني.
ويعاني هالاند البالغ من العمر 23 عامًا حاليًّا من فترة صعبة وفقًا لمعاييره العالية في التسجيل أمام المرمى.
وسجل هالاند ثلاثة أهداف فقط في آخر تسع مباريات له مع مانشستر سيتي، في الوقت الذي يكافح فيه السيتي لمواكبة ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.