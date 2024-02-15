بالمتر.. من قفز أعلى هالاند أم رونالدو؟
ترك المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند المشجعين في حالة دهشة عندما قفز 7 أقدام و6 بوصات في الهواء، في مباراة مانشستر سيتي أمام كوبنهاغن بدوري أبطال أوروبا.
ولم يسجل هالاند، البالغ من العمر 23 عامًا، لكن مانشستر سيتي فاز 3/1 خارج ملعبه في ذهاب دور الـ16.
وقفز هالاند للأعلى للتعامل مع كرة عرضية، وبحسب صحيفة "ذا صن" فإن المهاجم النرويجي قفز 7 أقدام و6 بوصات (2.34 مترًا) في الهواء رغم أنه سدد خارج المرمى.
وتم تشبيه قفزة هالاند بهدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المذهل عندما سجل لريال مدريد مقصية مذهلة أمام يوفنتوس، العام 2018.
وقالت الصحيفة إن رونالدو قفز 7 أقدام و8 بوصات (2.38 مترًا) ليسجل هدفًا مذهلاً وتاريخيًا، بعد كرة عرضية من داني كارفاخال.
وانضم رونالدو بعد أشهر ليوفنتوس، وقال عن تلك القفزة: "لقد كانت لحظة لا تصدق، يجب أن أقول شكرًا جزيلاً لجميع مشجعي يوفنتوس".
وأضاف: "ما فعلوه من أجلي كان مذهلاً، وأنا سعيد جدًّا، شكرًا لهم جميعًا، هذا لم يحدث أبدًا خلال مسيرتي حتى الآن".
وأشارت "ذا صن" إلى أنه قبل مواجهة كوبنهاغن طلب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من هالاند "الاسترخاء".
يشار إلى أن هالاند لعب 26 مباراة في مختلف المسابقات مع مانشستر سيتي هذا الموسم، سجل فيها جميعا 21 هدفًا، وصنع 6.
وسجل هالاند 5 أهداف في 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، و16 هدفًا في 18 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل هالاند 73 هدفًا في 79 مباراة منذ انضمامه لمانشستر سيتي قادمًا من بروسيا دورتموند.