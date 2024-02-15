بالمتر.. من قفز أعلى هالاند أم رونالدو؟

ترك المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند المشجعين في حالة دهشة عندما قفز 7 أقدام و6 بوصات في الهواء، في مباراة مانشستر سيتي أمام كوبنهاغن بدوري أبطال أوروبا.

ولم يسجل هالاند، البالغ من العمر 23 عامًا، لكن مانشستر سيتي فاز 3/1 خارج ملعبه في ذهاب دور الـ16.

وقفز هالاند للأعلى للتعامل مع كرة عرضية، وبحسب صحيفة "ذا صن" فإن المهاجم النرويجي قفز 7 أقدام و6 بوصات (2.34 مترًا) في الهواء رغم أنه سدد خارج المرمى.

وتم تشبيه قفزة هالاند بهدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المذهل عندما سجل لريال مدريد مقصية مذهلة أمام يوفنتوس، العام 2018.