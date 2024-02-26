ميسي يسجل في تعادل إنتر ميامي مع لوس أنجلوس (فيديو)

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريق إنتر ميامي، لتعادل ثمين مع نظيره لوس أنجلوس غالاكسي، بهدف لمثله، بتسجيله هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت الفريقين، فجر الإثنين، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وفي الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، حصل جوزيف بينتسيل لاعب لوس أنجلوس غالاكسي، على ركلة جراء إثر عرقلته من جانب سيرجيو بوسكيتس، داخل منطقة الجزاء، وسددها ريكي بويغ، في الدقيقة 13، لكن الحارس دريك كالندر، استطاع التصدي لها وتحويل الكرة لضربة ركنية.

وفي الدقيقة 75 سجل ديان يوفيلجيك، لاعب لوس أنجلوس، الهدف الأول لفريقه من تسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.