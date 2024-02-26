ميسي يسجل في تعادل إنتر ميامي مع لوس أنجلوس (فيديو)
قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريق إنتر ميامي، لتعادل ثمين مع نظيره لوس أنجلوس غالاكسي، بهدف لمثله، بتسجيله هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت الفريقين، فجر الإثنين، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وفي الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، حصل جوزيف بينتسيل لاعب لوس أنجلوس غالاكسي، على ركلة جراء إثر عرقلته من جانب سيرجيو بوسكيتس، داخل منطقة الجزاء، وسددها ريكي بويغ، في الدقيقة 13، لكن الحارس دريك كالندر، استطاع التصدي لها وتحويل الكرة لضربة ركنية.
وفي الدقيقة 75 سجل ديان يوفيلجيك، لاعب لوس أنجلوس، الهدف الأول لفريقه من تسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.
ولكن ميسي انتفض في اللحظات الأخيرة؛ إذ تلقى في الدقيقة 92 كرة داخل منطقة جزاء الخصم من جوردي ألبا ليقابلها في الشباك بقدمه اليسرى مسجلا هدف التعادل.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إنتر ميامي إلى 4 نقاط، ليتصدر جدول الترتيب العام للبطولة، فيما حصد لوس أنجلوس أول نقطة في بطولة الدوري الأمريكي.
وسجل ميسي 12 هدفا حتى الآن في 16 مباراة خاضها مع الفريق الأمريكي منذ انضمامه إليه، قادما من باريس سان جيرمان.
ومن المقرر أن يستضيف إنتر ميامي، يوم 2 مارس المقبل، نظيره أورلاندو سيتي، في الجولة الثالثة للبطولة، على ملعب "تشيس".