آخر تطورات مفاوضات برشلونة لضم جورثي موكيو

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفوضات نادي برشلونة لضم المدافع البلجيكي جورثي موكيو، البالغ 16 عامًا، لاعب جنت، والذي يعد أحد اللاعبين الشباب الذين يهتم بهم البارسا، ولا يزال النادي الكتالوني في انتظار أن يتخذ اللاعب الواعد وعائلته قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله، بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع جن.

وأصبح موكيو حرًا في التفاوض مع أي فريق، بالإضافة إلى عرض برشلونة، لديه عروض أخرى على الطاولة، أكثر إغراءً من الناحية المالية ولكن دون جاذبية ارتداء القميص الكتالوني.

ومن شأن هذه التطورات أن ترفع من قيمة اللاعب في سوق الانتقالات، وهو أمر ليس في صالح برشلونة الذي يعاني ماليا.