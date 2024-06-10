آخر تطورات مفاوضات برشلونة لضم جورثي موكيو
كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفوضات نادي برشلونة لضم المدافع البلجيكي جورثي موكيو، البالغ 16 عامًا، لاعب جنت، والذي يعد أحد اللاعبين الشباب الذين يهتم بهم البارسا، ولا يزال النادي الكتالوني في انتظار أن يتخذ اللاعب الواعد وعائلته قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله، بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع جن.
وأصبح موكيو حرًا في التفاوض مع أي فريق، بالإضافة إلى عرض برشلونة، لديه عروض أخرى على الطاولة، أكثر إغراءً من الناحية المالية ولكن دون جاذبية ارتداء القميص الكتالوني.
ومن شأن هذه التطورات أن ترفع من قيمة اللاعب في سوق الانتقالات، وهو أمر ليس في صالح برشلونة الذي يعاني ماليا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإنهم "في برشلونة، يعتبرون أن موكيو يمكن أن يكون جزءا مهما من حاضر ومستقبل الفريق، ولا يزال الطرفان على اتصال فيما يتعلق بالوصول المحتمل للمدافع البلجيكي، والفكرة هي أن ينضم موكيو إلى الفريق الرديف مع خيار الصعود إلى الفريق الأول، في صيغة مماثلة لتلك التي تم استخدامها مع ميكاييل فاي، على الرغم من أن إغراءات الأندية الأخرى يمكن أن تعقد العملية".
ويعد جورثي موكيو من أبرز المواهب الشابة في كرة القدم البلجيكية؛ إذ قدم أداءً مميزًا مع ناديه جنت؛ ما جذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.
وكان برشلونة عين أخيرا الألماني هانزي فليك رسمياً مدرباً للفريق حتى عام 2026، بدلاً من المُقال تشافي هيرنانديز، بعد موسم دون ألقاب لوصيف الدوري الإسباني.
ومن المقرر أن يستهل المدرب الألماني عمله قريبا؛ إذ سيحدد اللاعبين المطلوبين والراحلين عن الفريق.