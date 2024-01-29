ركلة جزاء تقود الرأس الأخضر لعبور عقبة موريتانيا بأمم أفريقيا

أخطأ ياسين الويلي مدافع موريتانيا في تمرير الكرة للخلف ليستخلصها البديل جيلسون تافاريس ويسقط بعد عرقلته من الحارس بابكر نياس ليحصل على ركلة جزاء.

ونجح القائد منديس في تسجيلها بعدما سدد بقوة في الشباك قبل دقيقتين من النهاية.

وحاولت موريتانيا إدراك التعادل لكنها واجهت تكتلا دفاعيا من لاعبي الرأس الأخضر التي بلغت دور الثمانية للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2013.