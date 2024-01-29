ركلة جزاء تقود الرأس الأخضر لعبور عقبة موريتانيا بأمم أفريقيا
سجل رايان منديس هدفا من ركلة جزاء قرب نهاية مباراة مثيرة ليقود الرأس الأخضر للفوز 1-صفر على موريتانيا لتتأهل لدور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، اليوم الإثنين.
تلعب الرأس الأخضر أمام الفائز من مباراة المغرب وجنوب أفريقيا
أخطأ ياسين الويلي مدافع موريتانيا في تمرير الكرة للخلف ليستخلصها البديل جيلسون تافاريس ويسقط بعد عرقلته من الحارس بابكر نياس ليحصل على ركلة جزاء.
ونجح القائد منديس في تسجيلها بعدما سدد بقوة في الشباك قبل دقيقتين من النهاية.
وحاولت موريتانيا إدراك التعادل لكنها واجهت تكتلا دفاعيا من لاعبي الرأس الأخضر التي بلغت دور الثمانية للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2013.
وتلعب الرأس الأخضر أمام الفائز من مباراة المغرب وجنوب أفريقيا، غدا الثلاثاء، في الدور التالي.