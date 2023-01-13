ديبالا يرسل روما لربع نهائي كأس إيطاليا على حساب جنوة (فيديو)

منح هدف للمهاجم باولو ديبالا في الشوط الثاني فريقه روما الفوز 1/0 على جنوة والتأهل إلى دور الثمانية لكأس إيطاليا يوم الخميس، ليحافظ على آمال فريق العاصمة في حصد اللقب للمرة العاشرة.

ووضع البديل ديبالا روما في المقدمة في الدقيقة 64، حيث أرسل المهاجم الأرجنتيني تسديدة قوية من زاوية ضيقة داخل المرمى بعد مشاركته بين الشوطين بدلا من لاعب الوسط لورينتسو بليغريني.