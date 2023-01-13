ديبالا يرسل روما لربع نهائي كأس إيطاليا على حساب جنوة (فيديو)
نابولي متصدر الدوري الإيطالي يستضيف فريق كريمونيزي متذيل الترتيب يوم الثلاثاء المقبل.
منح هدف للمهاجم باولو ديبالا في الشوط الثاني فريقه روما الفوز 1/0 على جنوة والتأهل إلى دور الثمانية لكأس إيطاليا يوم الخميس، ليحافظ على آمال فريق العاصمة في حصد اللقب للمرة العاشرة.
ووضع البديل ديبالا روما في المقدمة في الدقيقة 64، حيث أرسل المهاجم الأرجنتيني تسديدة قوية من زاوية ضيقة داخل المرمى بعد مشاركته بين الشوطين بدلا من لاعب الوسط لورينتسو بليغريني.
وفي وقت سابق اليوم، تأهل فيورنتينا إلى دور الثمانية بفوزه 1/0 على سامبدوريا.
ويستضيف نابولي متصدر الدوري الإيطالي فريق كريمونيزي متذيل الترتيب يوم الثلاثاء المقبل.
ويلعب أتلانتا ولاتسيو ويوفنتوس مبارياتهم في دور الستة عشر يوم الخميس المقبل.