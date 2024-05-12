ريال مدريد يتسلم لقب الدوري الإسباني واحتفالات رائعة للاعبين مع الجماهير (فيديو)

نظم نادي ريال مدريد احتفالية رائعة، اليوم الأحد، لاستلام لقب الدوري الإسباني رقم 36، الذي توج به للموسم الحالي 2023\2024 متفوقًا على برشلونة غريمه التقليدي.

وحقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني بعد تعثر فريق برشلونة أمام نظيره جيرونا، حيث كان "الميرنغي" يحتاج إلى نقطة وحيدة، من أجل التتويج بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي.

وتسلم ريال مدريد درع الليغا، خلف الأبواب المغلقة دون حضور جماهيره، بعدما رفضت إدارة النادي مقترح الرابطة، بتسلم اللقب في لقاء غرناطة الماضي في المسابقة المحلية، في وجود فلورنتينيو بيريز رئيس النادي إلى جانب لاعبي الفريق.