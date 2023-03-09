عبر بيع الحقوق الإعلامية.. أندية الدوري الإيطالي ستناقش خيارات تمويل جديدة

وأنهت الرابطة كتابة وثيقة تضمنت قائمة بالمصارف والشركات التي تواصلت مع الرابطة في الأشهر الماضية، وقالت إنها تلقت ثلاثة عروض تمويل مختلفة بعد الاجتماع مع الشركاء المحتملين.

ويتمثل الخيار الأول في تسهيلات ائتمانية "على مستوى الدوري"، فيما أبدى مستثمرون استعدادهم للاستثمار في شركة مسؤولة عن الحقوق الإعلامية للمسابقة، في حين أن الخيار الثالث يجمع بين نظام الأسهم والإقراض.

وأبرمت رابطتا بطولتي دوري الدرجة الأولى في إسبانيا وفرنسا اتفاقيات لبيع حصة من الحقوق الإعلامية لمستثمرين سعيا للحصول على موارد جديدة.

لكن ملاك نابولي متصدر الدوري وميلان حامل اللقب أبدوا تشككهم بشأن خطط الاستعانة باستثمارات خارجية في الحقوق الإعلامية للمسابقة.

وتضم القائمة المذكورة في الوثيقة كلا من مصارف سيتي وجولدمان ساكس وجيه.بي. مورجان وباركليز، وكذلك شركات الاستثمار المباشر أبولو وأباكس وكارليل وثري هيلز كابيتال بارتنرز وسيرشلايت.