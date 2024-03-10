ترتيب الدوري التونسي.. فوز صعب للترجي على النجم الساحلي

ويملك الأفريقي أربع نقاط من مباراتين، ونقطتين من مباراتين للصفاقسي، الذي تعادل سلبيا مع الملعب التونسي.

وجدد الترجي تفوقه في المواجهات المباشرة مع النجم الساحلي، فقد فاز في مواجهتي الفريقين في دوري أبطال أفريقيا (2/0 مرتين).

ويعود آخر فوز للنجم الساحلي على الترجي إلى مايو 2021، عندما فاز 1/0 في كأس تونس، وقبلها فاز 2/0 في الدوري التونسي، في مارس 2021.

ومن المقرر أن يلعب الترجي مع الأفريقي يوم السبت، ثم مع الاتحاد المنستيري ثم مع الصفاقسي، في حين من المقرر أن يلعب النجم الساحلي مع الملعب التونسي، ثم مع الصفاقسي، ثم مع الأفريقي.