ترتيب الدوري الإنجليزي: محمد صلاح يقود ليفربول إلى الوصافة بالفوز على برينتفورد

وارتفع رصيد ليفربول، الذي عاد لنغمة الانتصارات بعدما غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله المخيب 1 - 1 مع مضيفه لوتون تاون، إلى 27 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني، محققًا فوزه الثامن في البطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات، وخسارة وحيدة.

في المقابل، توقف رصيد برينتفورد، الذي تعرقلت صحوته في البطولة، التي شهدت فوزه في لقاءاته الثلاثة الأخيرة، عند 16 نقطة في المركز التاسع مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علمًا بأن هذه هي الخسارة الرابعة التي يتلقاها الفريق في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات، و4 هزائم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت، اليوم، عن فوز أستون فيلا على ضيفه فولهام 3 - 1، ووست هام يونايتد على ضيفه نوتينغهام فورست 3 - 2، فيما تعادل برايتون مع ضيفه شيفيلد يونايتد 1 - 1.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: