آمال بايرن ميونخ في اللقب تتبدد بالسقوط أمام دورتموند

تبخرت آمال بايرن ميونخ في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني بعد خسارته 2-صفر على أرضه أمام بروسيا دورتموند، اليوم السبت، ما تركه على بعد 13 نقطة من باير ليفركوزن المتصدر قبل سبع مباريات على النهاية.

وسجل دورتموند، الذي أحكم قبضته على المركز الرابع، من أول فرصة له عندما أكمل كريم أديمي هجمة سريعة بلمسة رائعة في شباك الحارس سفين أولريتش في الدقيقة العاشرة.