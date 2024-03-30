آمال بايرن ميونخ في اللقب تتبدد بالسقوط أمام دورتموند
تبخرت آمال بايرن ميونخ في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني بعد خسارته 2-صفر على أرضه أمام بروسيا دورتموند، اليوم السبت، ما تركه على بعد 13 نقطة من باير ليفركوزن المتصدر قبل سبع مباريات على النهاية.
وسجل دورتموند، الذي أحكم قبضته على المركز الرابع، من أول فرصة له عندما أكمل كريم أديمي هجمة سريعة بلمسة رائعة في شباك الحارس سفين أولريتش في الدقيقة العاشرة.
وتدخل حارس بايرن، الذي لعب بديلا لمانويل نوير المصاب، مرارا في الشوط الثاني لإنقاذ عدة كرات، لكن شباكه تلقت هدفا آخر في الدقيقة 83، بتسديدة قوية من جوليان رايرسون.
وألغى الحكم هدفًا لبايرن، الذي سيواجه آرسنال في دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، من ضربة رأس من هاري كين في الدقيقة 89.
ويملك الفريق 60 نقطة، بينما يملك ليفركوزن، الذي فاز 2-1 على هوفنهايم في وقت سابق اليوم، 73 نقطة.