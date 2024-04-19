بذكريات المونديال.. مارتينيز يكرر احتفاله الجنوني (فيديو)
أثار إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا الجدل مجددا بعد احتفاله المثير أمام جماهير ليل في إياب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، اليوم الخميس.
وكما فعل في نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا احتفل مارتينيز بطريقة مستفزة لجماهير ليل عقب قيادة فريقه لنصف النهائي.
وبدا أن مارتينيز طُرد خلال ركلات الترجيح أمام ليل لكنه بقي في الملعب بسبب قاعدة غير معروفة.
وحذر الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك الحارس الأرجنتيني، الذي تصدر عناوين الأخبار بأفعاله الغريبة في ركلات الترجيح في نهائي كأس العالم ضد فرنسا، قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثانية.
ومع ذلك، فقد سمحت له قاعدة غريبة بالبقاء على أرض الملعب لبقية ركلات الترجيح وأصبح البطل مرة أخرى.
وبعد أن تصدى لتسديدة نبيل بن طالب في وقت مبكر، وضع مارتينيز إصبعه على شفتيه لـ"إسكات" جماهير ليل، لكن ليون بيلي أهدر فرصة لأستون فيلا لإدراك التعادل.
وقبل ذلك، تلقى مارتينيز البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، على ما يبدو لأنه لم يتخذ مكانه بشكل صحيح.
وبعد احتفالات مارتينيز بعد إنقاذه لركلة بن طالب، حذره الحكم وبدا أنه قبل الأوامر.
وبينما كان اللاعبون ينتظرون الكرة قبل ركلة واتكينز، نظر مارتينيز إلى الجماهير وبدا مصدومًا عندما اقترب منه كروزلياك مرة أخرى ليُظهر له البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.
وكان الحارس البالغ من العمر 31 عامًا مركز الاهتمام في المباراة بالفعل، بعد أن أذهل المشجعين الفرنسيين عندما فازت الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم.
وعندما حصل الحارس على الإنذار الثاني، اندفع القائد دوغلاس لويز من خط المنتصف للاحتجاج، ليتم إخباره أن حارس مرمى فريقه سيكون قادرًا على البقاء في الملعب.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" ظل الحارس في الملعب بسبب قاعدة غير معروفة تنص على أنه يتم إعادة ضبط جميع الإيقافات قبل ركلات الترجيح؛ ما يعني أنه تم إنذار مارتينيز مرتين ولكن لم يحصل على بطاقة حمراء.
وتم تحذير مارتينيز مرة أخرى بسبب سلوكه وحافظ على أعصابه لبقية ركلات الترجيح لمساعدة فريقه في الوصول إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.