نتائج قرعة ربع نهائي كأس رئيس الإمارات

أقيمت، مساء اليوم السبت، بمقر اتحاد كرة القدم، قرعة مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الإمارات، بمشاركة ثمانية فرق صعدت لهذه المرحلة، هي: اتحاد كلباء، والجزيرة، والشارقة، والعين، والنصر، والوصل، وشباب الأهلي، وعجمان.

ووفقاً لاتحاد الكرة، فإن المباريات ستقام على ملاعب محايدة يومي الثالث والرابع من الشهر المقبل، وستلعب المباريات بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، فيما حدد الاتحاد استاد هزاع بن زايد بمدينة العين لتقام عليه المباراة النهائية في البطولة.

يذكر أن اتحاد كلباء كان قد تأهل إلى هذه المرحلة بفوزه على دبا الفجيرة 3-صفر، والعين بعد فوزه على الوحدة 1-صفر، وصعد شباب الأهلي بالفوز على بني ياس 2-1، وحصد الشارقة بطاقة التأهل بتغلبه على البطائح 2-1، والوصل بعد تفوقه على فريق الإمارات بنتيجة 7–1، والنصر على حساب خورفكان 1-صفر، وعجمان بفوزه على حتا بهدف نظيف، والجزيرة بفوزه على العربي بالنتيجة ذاتها.

ويتقاسم شباب الأهلي والشارقة صدارة قائمة أكثر الفرق تتويجا بالمسابقة برصيد عشرة ألقاب لكل منهما وإن غاب اللقب عن خزينة شباب الأهلي منذ موسم 2020-2021 عندما تغلب على النصر في النهائي.