أتلانتا يفرض التعادل على مرسيليا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

فرض أتلانتا الإيطالي التعادل 1-1 على مضيفه أولمبيك مرسيليا الفرنسي في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس بعدما سجل كل فريق هدفا في الشوط الأول.

ووضع جيانلوكا سكاماكا الفريق الزائر في المقدمة بعد 11 دقيقة من انطلاق المباراة عندما وجدت تمريرة تيون كوبمينرز المهاجم غير المراقب داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة منخفضة نحو الشباك مسجلا هدفه 16 في جميع المسابقات هذا الموسم.

وسجل تشانسيل مبيمبا هدف التعادل لمرسيليا بعد تسع دقائق بتسديدة مذهلة من مسافة بعيدة ارتطمت في القائم ودخلت الشباك بعد ركلة ركنية.