جماهير مونتريال تنظم استقبالا رائعا لميسي (فيديو)

نظمت الجماهير الكندية استقبالا حافلا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد وصوله مع فريقه إنتر ميامي لمواجهة مونتريال، فجر الأحد.

ويستعد ميسي وفريقه إنتر ميامي لمواجهة مونتريال في الجولة الثانية عشرة من مباريات الدوري الأمريكي.

وواصل إنتر ميامي، تربعه على صدارة القسم الشرقي في الدوري الأمريكي، بعد الفوز في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للحفاظ على صدارته.

وتداولت الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر توافد الجماهير الكندية أمام حافلة فريق إنتر ميامي خلال دخولهم لفندق إقامتهم، وهم يهتفون باسم "ميسي".