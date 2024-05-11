جماهير مونتريال تنظم استقبالا رائعا لميسي (فيديو)
نظمت الجماهير الكندية استقبالا حافلا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد وصوله مع فريقه إنتر ميامي لمواجهة مونتريال، فجر الأحد.
ويستعد ميسي وفريقه إنتر ميامي لمواجهة مونتريال في الجولة الثانية عشرة من مباريات الدوري الأمريكي.
وواصل إنتر ميامي، تربعه على صدارة القسم الشرقي في الدوري الأمريكي، بعد الفوز في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للحفاظ على صدارته.
وتداولت الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر توافد الجماهير الكندية أمام حافلة فريق إنتر ميامي خلال دخولهم لفندق إقامتهم، وهم يهتفون باسم "ميسي".
ويدخل مونتريال إمباكت المباراة وهو يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب البطولة للقسم الشرقي برصيد 12 نقطة من 10 مباريات.
بينما يحتل إنتر ميامي صدارة البطولة برصيد 24 نقطة من خوض 12 مباراة.
وخلال 8 مباريات بالدوري الأمريكي مع إنتر ميامي في الموسم الحالي سجل ميسي 10 أهداف و12 تمريرة حاسمة.
ويقتسم ميسي وسواريز صدارة قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف لكل منهما، ليمنحا إنتر ميامي صدارة المجموعة الشرقية.