موقف ريال مدريد من التعاقد مع ليني يورو
كشفت صحيفة "ماركا" عن تطور جديد في سعي ريال مدريد للتعاقد مع المدافع الفرنسي ليني يورو من ليل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليل لا يريد انتقال اللاعب إلى باريس سان جيرمان، علما أن ريال مدريد مهتم بضم اللاعب.
وبحسب الصحيفة، فإن رغبة ليني يورو، أحدث المواهب الدفاعية الفرنسية، هي ارتداء قميص ريال مدريد، ويعرف مسؤولو ليل ذلك.
لكن المشكلة أن النادي الفرنسي يبالغ في سعر يورو، البالغ من العمر 18 عاما، ويطلب 100 مليون يورو مقابل اللاعب.
وأوضحت "ماركا" أن هذا السعر خارج السوق تمامًا، مع الأخذ في الاعتبار أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2025.
وأشارت إلى أن ريال مدريد يرى أن الصفقة ستأخذ وقتا طويلا، لكنها ستنضج في الوقت المناسب.
وذكرت الصحيفة أن لحظة اتخاذ القرارات في ريال مدريد بدأت، وأحدها يتعلق بعدم السماح لليني يورو بالهروب تحت أي ظرف من الظروف، طالما أن سعر الصفقة يتوافق مع الواقع الرياضي والاقتصادي للميرنغي.
وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين على ريال مدريد الانتظار حتى انتهاء عقد اللاعب في 30 يونيو 2025، ولكن هذا هو الخيار الأخير.
وقالت "ماركا" إن تعاقد ريال مدريد مع ليني يورو يجب ألا يتجاوز أبدًا 30 مليون يورو.
وبيّنت أن المدير العام لليل سيلفان أرماند سبق أن التقى كارلو أنشيلوتي عندما كان المدرب الإيطالي مديرا فنيا لباريس سان جيرمان، بين يناير 2012 ويونيو 2013.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ليني يورو من أبرز اللاعبين المهمين الذي حددهم ريال مدريد لتعزيز الخط الدفاعي.
ويعرف ريال مدريد أنه يتعين عليه عاجلا أو آجلا تعزيز مركز قلب الدفاع، بغض النظر عن القرار المستقبلي الذي سيتخذه ناتشو.
وتضيف إصابة إيدير ميليتاو وديفيد ألابا حالة من عدم اليقين في ريال مدريد، لذلك فإن التعاقد مع ليني يورو أصبح هدفًا ذا أولوية.
كما يعتقد ريال مدريد أن ليني يورو يمكن أن يتأقلم في اللعب على الجانب الأيمن.
وشارك ليني يورو في 32 مباراة مع ليل الموسم الحالي، سجل فيها ثلاثة أهداف، وبالمجمل لعب مع الفريق الأول 48 مباراة، بحسب موقع "transfermarkt".