موقف ريال مدريد من التعاقد مع ليني يورو

كشفت صحيفة "ماركا" عن تطور جديد في سعي ريال مدريد للتعاقد مع المدافع الفرنسي ليني يورو من ليل.

وبحسب الصحيفة، فإن ليل لا يريد انتقال اللاعب إلى باريس سان جيرمان، علما أن ريال مدريد مهتم بضم اللاعب.

وبحسب الصحيفة، فإن رغبة ليني يورو، أحدث المواهب الدفاعية الفرنسية، هي ارتداء قميص ريال مدريد، ويعرف مسؤولو ليل ذلك.

لكن المشكلة أن النادي الفرنسي يبالغ في سعر يورو، البالغ من العمر 18 عاما، ويطلب 100 مليون يورو مقابل اللاعب.

وأوضحت "ماركا" أن هذا السعر خارج السوق تمامًا، مع الأخذ في الاعتبار أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2025.