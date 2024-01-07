ليفربول يقصي آرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي
أقصى فريق ليفربول، آرسنال من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (دور الـ32)؛ وذلك عقب فوزه على ضيفه الغانرز 2-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث.
وكان ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، متراجعا في الشوط الأول مع فشل آرسنال في استغلال سلسلة من الفرص المبكرة، وكان القائد مارتن أوديغارد قريبا من التسجيل لكن تسديدته القوية ارتطمت بالعارضة.
وتحسن مستوى ليفربول بعد الاستراحة وتمت مكافأة جماهيره التي بلغ عددها سبعة آلاف، حضرت في ملعب آرسنال، بهدفين متأخرين.
سجل مدافع آرسنال جاكوب كيويور هدف ليفربول الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80.
وأضاف لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وخسر آرسنال الآن آخر ثلاث مباريات له في جميع المسابقات.
بهذا الفوز بلغ ليفربول الدور الرابع من البطولة، والتي شهدت اليوم أيضًا فوز مانشستر سيتي على هدرسفيلد تاون 5-0، وفوز ويست بروميتش على ألدرشوت تاون 4-1، وريكسهام على شروزبري 1-0.