ليفربول يقصي آرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي

وكان ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، متراجعا في الشوط الأول مع فشل آرسنال في استغلال سلسلة من الفرص المبكرة، وكان القائد مارتن أوديغارد قريبا من التسجيل لكن تسديدته القوية ارتطمت بالعارضة.

وتحسن مستوى ليفربول بعد الاستراحة وتمت مكافأة جماهيره التي بلغ عددها سبعة آلاف، حضرت في ملعب آرسنال، بهدفين متأخرين.

سجل مدافع آرسنال جاكوب كيويور هدف ليفربول الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80.

وأضاف لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.