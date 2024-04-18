تصعيد كبير من نادي الاتحاد لأزمة مباراة الأهلي والهلال
انضم نادي الاتحاد السعودي للأندية المتداخلة في الجدل الدائر حول تأجيل مواجهة الهلال والأهلي، في دوري روشن السعودي للمحترفين، عندما أعلن مجلس إدارته عن رفضه قرار التأجيل مطالبا بالمعاملة بالمثل بين كل الفرق.
وقررت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي، تأجيل مواجهة الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة الـ28، إلى يوم الـ6 من مايو المقبل.
ونشر الاتحاد بيانا رسميا قال فيه إن "قرار تأجيل مباراة الأهلي والهلال يتعارض مع مبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، وما قد يترتب على ذلك في تحديد جدول ترتيب الدوري وتحديد الأندية المشاركة في المسابقات المختلفة".
ولفت نادي الاتحاد إلى أنه "سبق أن طلب من إدارة المسابقات تأجيل مباراته بالدوري خارج أرضه مع نادي ضمك قبل كأس العالم للأندية" ورغم موافقة ضمك، رفض الطلب، بحجة عدم توفر الوقت الكافي في الروزنامة؛ ما اضطر "العميد" لخوض 5 مباريات خلال أسبوعين جميعها خارج مدينة جدة.
وكان من المفترض أن تُلعب المواجهة، يوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
وتابع البيان: " إن نادي الاتحاد يحث إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين على الحرص على التنافس العادل بين الأندية المشاركة، والالتزام بلائحة المسابقة فيما يتعلق بتأجيل وإعادة جدولة المباريات ضمن الضوابط المقرة مسبقًا ضمن اللائحة مع وضع معايير واضحة وشفافة للأندية والجماهير كافة بآلية تأجيل المباريات".
ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة متقدمًا على النصر ثاني الترتيب بـ 12 نقطة.