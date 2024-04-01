غير مسبوق.. كريستيانو رونالدو يستهدف رقما تاريخيا

يستهدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر تحقيق رقم تاريخي مميز غير مسبوق.

وسجل رونالدو 33 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 34 مباراة، الموسم الحالي، مع النصر في جميع المسابقات.

وسمحت هذه الأهداف لرونالدو بتأكيد أسطورته كهداف كرة القدم برصيد 882 هدفا.

ويستهدف رونالدو نيل جائزة هداف الدوري السعودي الموسم الحالي، وسجل البرتغالي حتى الآن 26 هدفا ويتقدم بأربعة أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال.

وما يصب في مصلحة رونالدو خروج المهاجم الصربي مصابا في فوز الهلال 4/3 في الدوري السعودي، وقد يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رونالدو يقترب من رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.