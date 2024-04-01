غير مسبوق.. كريستيانو رونالدو يستهدف رقما تاريخيا
يستهدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر تحقيق رقم تاريخي مميز غير مسبوق.
وسجل رونالدو 33 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 34 مباراة، الموسم الحالي، مع النصر في جميع المسابقات.
وسمحت هذه الأهداف لرونالدو بتأكيد أسطورته كهداف كرة القدم برصيد 882 هدفا.
ويستهدف رونالدو نيل جائزة هداف الدوري السعودي الموسم الحالي، وسجل البرتغالي حتى الآن 26 هدفا ويتقدم بأربعة أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال.
وما يصب في مصلحة رونالدو خروج المهاجم الصربي مصابا في فوز الهلال 4/3 في الدوري السعودي، وقد يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رونالدو يقترب من رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.
ويمكن لرونالدو أن يصبح أول لاعب ينال جائزة هداف الدوري المحلي في أربع دول مختلف.
وفي الواقع، حطم رونالدو رقما قياسيا آخر مماثلا، فهو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي حصل على لقب الهداف في ثلاث من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.
ونال رونالدو جائزة "الحذاء الذهبي" في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2007/2008 بتسجيله 31 هدفًا.
ونال رونالدو جائزة الهداف "بيتشيتشي" في الدوري الإسباني موسم 2010/2011 بتسجيله 40 هدفًا)، وموسم 2013/2014 بتسجيله 31 هدفًا، وموسم 2014/2015 بتسجيله 48 هدفا.
ونال رونالدو جائزة هداف الدوري الإيطالي موسم 2020/2021 بتسجيله 29 هدفا.