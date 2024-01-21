ما بين صلاح ومحرز.. نجوم خيبوا الآمال في أمم أفريقيا

توشك كأس الأمم الأفريقية على ختام الجولة الثانية من دور المجموعات وبدأت ملامح الفرق الصاعدة في الوضوح، ومعها بدأ بعض النجوم في حزم أمتعتهم تحسبًا لمغادرة البطولة.

بعض نجوم البطولة الأهم قاريًّا والذين ينشط أغلبهم في أبرز الدوريات العالمية لم يقدموا ما يشفع لهم حتى الآن، وخيبوا الآمال حتى تلك اللحظة، من هم هؤلاء الذين أحبطوا جماهيرهم؟ وكيف كانت أرقام مشاركتهم؟ ذلك ما نستعرضه فيما يأتي: