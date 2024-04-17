نجم النصر السعودي يجري عملية تجميل (فيديو وصور)

فأجأ البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي، جماهير فريقه بإجرائه عملية تجميلية في وجهه، مستغلا فترة التأهيل الحالية في بلاده بسبب إصابته وابتعاده عن الملاعب.

تاليسكا الذي انضم إلى النصر في صيف 2021، يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي، للعلاج من الإصابة التي يُعاني منها.

وأصيب صاحب الـ30 عاما بقطع في وتر العضلة الأمامية عشية مواجهة النصر ومضيفه العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في مارس الماضي،ما تسبب في غيابه بعد ذلك عن مباريات "العالمي" على مختلف الأصعدة.

وظهر تاليسكا في فيديو تداوله جمهور النصر، وهو يتواجد في إحدى عيادات التجميل وتقوم طبيبة بشرح ما ستقوم به من تعديلات في وجهه.