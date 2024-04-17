نجم النصر السعودي يجري عملية تجميل (فيديو وصور)
فأجأ البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي، جماهير فريقه بإجرائه عملية تجميلية في وجهه، مستغلا فترة التأهيل الحالية في بلاده بسبب إصابته وابتعاده عن الملاعب.
تاليسكا الذي انضم إلى النصر في صيف 2021، يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي، للعلاج من الإصابة التي يُعاني منها.
وأصيب صاحب الـ30 عاما بقطع في وتر العضلة الأمامية عشية مواجهة النصر ومضيفه العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في مارس الماضي،ما تسبب في غيابه بعد ذلك عن مباريات "العالمي" على مختلف الأصعدة.
وظهر تاليسكا في فيديو تداوله جمهور النصر، وهو يتواجد في إحدى عيادات التجميل وتقوم طبيبة بشرح ما ستقوم به من تعديلات في وجهه.
ثم ظهر النجم البرازيلي بعد ذلك في صور متداولة تظهر الطبيبة وهي تحقن وجه اللاعب ببعض المواد الطبية.
وعلقت جماهير النصر على الصور المتداولة بأنها لا ترى أي تغير في وجه اللاعب، ولم تفهم سبب قيام النجم البرازيلي بما فعله.
ويشتهر تاليسكا بعشقه للأمور غير المألوفة بعيدا عن عالم كرة القدم، حيث يحترف الغناء ويقوم بإحياء عدة حفلات وطرح أغانِ جديدة كل فترة.
وشارك تاليسكا خلال الموسم الحالي في 25 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفا وصنع 4 أهداف.
وبرز نجم تاليسكا في صفوف فريق باهيا البرازيلي، قبل أن يتألق بقميصَي بنفيكا البرتغالي وبشكتاش التركي بين عامي 2014 و2018، لينتقل بعدها للدوري الصيني ويواصل تألقه هناك رفقة غزانو إيفرغراند، ومن ثم انضم للنصر قبل موسمين.
وأحرز تاليسكا لقب الدوري في كل من البرتغال وتركيا والصين، قبل أن يفتتح ألقابه مع النصر بحصد لقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.