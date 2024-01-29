لاعبو الأردن يحتفلون بالفوز على العراق بتناول "وجبة منسف" (فيديو)
احتفل لاعبو المنتخب الأردني، بالفوز على العراق في دور الـ16 لكأس آسيا، بأكل وجبة "منسف" في فندق إقامة اللاعبين عقب المباراة.
وسجل منتخب الأردن هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليعدل تأخره 2-1 إلى انتصار 3-2 ويتأهل لدور الثمانية لمواجهة طاجيكستان.
افتتح يزن النعيمات التسجيل للأردن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وبعد الهدف احتفل مع زملائه بالجلوس على العُشب متظاهرين بتناول وجبة المنسف الشهيرة في الأردن.
ورد أيمن حسين مهاجم منتخب العراق بنفس الاحتفال، فبعد تسجيله هدف التقدم للعراق في الدقيقة 76 جلس على الأرض وتظاهر بأنه يتناول المنسف؛ ما جعل الحكم يشهر البطاقة الحمراء، في وجهه.
كما رددت الجماهير العراقية هتاف (1 2 المنسف راح فين) في سخرية من الجماهير الأردنية.
وبسبب هذه التصرفات، رد لاعبو الأردن عليها بتناول وجبة منسف وسط احتفال كبير بالتأهل لدور الـ8.
وأطاح المنتخب الأردني بنظيره العراقي 3-2 الإثنين في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم، في مباراة درامية كان مسرحها استاد خليفة الدولي في الدوحة ليبلغ ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.
وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها الأردن ربع النهائي بعد 2004 عندما خرج أمام اليابان بركلات الترجيح وعام 2011 عندما سقط أمام أوزبكستان 1-2، وسيلاقي في الدور المقبل طاجيكستان.