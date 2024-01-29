لاعبو الأردن يحتفلون بالفوز على العراق بتناول "وجبة منسف" (فيديو)

وسجل منتخب الأردن هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليعدل تأخره 2-1 إلى انتصار 3-2 ويتأهل لدور الثمانية لمواجهة طاجيكستان.

افتتح يزن النعيمات التسجيل للأردن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وبعد الهدف احتفل مع زملائه بالجلوس على العُشب متظاهرين بتناول وجبة المنسف الشهيرة في الأردن.

ورد أيمن حسين مهاجم منتخب العراق بنفس الاحتفال، فبعد تسجيله هدف التقدم للعراق في الدقيقة 76 جلس على الأرض وتظاهر بأنه يتناول المنسف؛ ما جعل الحكم يشهر البطاقة الحمراء، في وجهه.

كما رددت الجماهير العراقية هتاف (1 2 المنسف راح فين) في سخرية من الجماهير الأردنية.

وبسبب هذه التصرفات، رد لاعبو الأردن عليها بتناول وجبة منسف وسط احتفال كبير بالتأهل لدور الـ8.