مانشستر سيتي يوجه رسالة للأهلي والترجي
هنأ مانشستر سيتي الإنجليزي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وحامل لقب دوري أبطال أوروبا 2023، كلا من الأهلي المصري والترجي التونسي وذلك عقب تأهلهما الجمعة إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 ـ 2024.
ونشر مانشستر سيتي على حسابه في منصة "إكس" تغريدة هنأ فيها الأهلي على بلوغ نهائي دوري الأبطال قائلا: "تهانينا للنادي الأهلي المصري التأهل المستحق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا"، وذلك عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي (3 ـ 0) في إياب الدور نصف النهائي، ليصعد للمرة الخامسة على التوالي للمباراة النهائية.
كما هنأ المان سيتي الترجي التونسي الذي التحق بالأهلي في نهائي دوري الأبطال عقب فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي (1 ـ 0) في مباراة إياب نصف النهائي في بريتوريا.
وقال بطل البريمرليغ 2023 على حسابه في منصة إكس: ""تهانينا للترجي التونسي التأهل المستحق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا"
يشار إلى أن الأهلي والترجي ومانشستر سيتي ستشارك جميعها في كأس العالم للأندية 2025 التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 32 فريقا.