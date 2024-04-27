مانشستر سيتي يوجه رسالة للأهلي والترجي

كما هنأ المان سيتي الترجي التونسي الذي التحق بالأهلي في نهائي دوري الأبطال عقب فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي (1 ـ 0) في مباراة إياب نصف النهائي في بريتوريا.

وقال بطل البريمرليغ 2023 على حسابه في منصة إكس: ""تهانينا للترجي التونسي التأهل المستحق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا"