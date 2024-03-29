الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميًا عن الزيادة في الدخل التي ستحصل عليها الأندية الـ36 بالشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا.
وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلى 36 ناديًا، بدلًا من 32 في الوقت الحالي.
وبحسب النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، سيلعب كل فريق في الدور الأول ثماني مباريات، بواقع أربع مباريات على ملعبه وأربع خارجه.
وتتأهل الفرق الثمانية الأعلى في النقاط إلى دور الستة عشر، على أن تلعب الفرق من المركز التاسع وحتى الـ24 مواجهات مباشرة، ليتأهل منها ثمانية فرق ويكتمل عقد المتأهلين لدور ثمن النهائي.
ويعمل اليويفا على زيادة الدخل الذي ستحصل عليه الأندية من اللعب في أوروبا في الشكل الجديد لمسابقات الأندية بين عامي 2024-2027.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأندية التي حققت تقدمًا تاريخيًا في المسابقة ستستفيد من إنجازاتها في السنوات العشر الماضية، في ركيزة القيمة الجديدة (ركيزة القيمة).
وذكرت الصحيفة أن التغيير في شكل المنافسة من مرحلة المجموعات إلى دوري واحد يجلب معه اختلافات في الدخل.
وسيحصل كل فريق من الفرق الـ36 المتأهلة لمرحلة الدوري العادية على مبلغ ثابت قدره 18.62 مليون يورو، أي أعلى قليلا مما تحصل عليه الفرق في مرحلة المجموعات الحالية التي يتم فيها دفع 15.5 مليون يورو للمشاركة.
وفي حال تحقيق الفريق الفوز سيحصل على مبلغ 2.1 مليون يورو، مقابل 700 ألف يورو في حال التعادل.
وسيكون من المهم الوصول إلى أعلى مستوى ممكن بين الفرق الـ36، حيث سيحصل كل فريق على مبلغ بناءً على تصنيفه النهائي في مرحلة الدوري.
وذكرت "أس" أن 36 فريقا سيحصل على 275.000 يورو، مقابل ما يقرب من 10 ملايين يورو يحصل عليها بطل المرحلة.
ويمنح اليويفا مكافأة قدرها مليونا يورو للفرق التي تتمكن من التأهل في المرحلة الأولى بين المركز الأول والثامن، والانتقال مباشرة إلى دور الـ16.
وستحصل الفرق التي تحتل المركزين التاسع والسادس عشر على جائزة إضافية قدرها مليون يورو.
وستزداد هذه الإيرادات بشكل كبير مقارنة بالشكل الحالي لدوري أبطال أوروبا.
والأندية التي تتأهل إلى دور الـ16 ستحصل على 11 مليون يورو، وسيتم دفع 12.5 مليون يورو في الدور ربع النهائي، و15 مليون يورو حال وصول الفريق إلى الدور نصف النهائي.
وسيحصل كل فريق يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد على 18.5 مليون يورو، ويحصل الفائز باللقب على 6.5 مليون يورو أخرى.
وفي المجمل، هناك حوالي 10 ملايين يورو أكثر الآن، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% في أرباح جولات النجاح مقارنة بجوائز الإصدارات السابقة.
وفي السابق، لمجرد اللعب والفوز بالمباراة النهائية، يتم دفع 20 مليون يورو، والآن يرتفع المبلغ إلى 25 مليون يورو.
وفي دوري أبطال أوروبا الحالي، ريال مدريد هو النادي الأكثر دخلًا بحوالي 91 مليون يورو، ويتبعه بايرن ميونخ مباشرة برصيد 87.2 مليون يورو.
ثم يأتي مانشستر سيتي برصيد 87 مليون يورو، ثم برشلونة برصيد 82 مليون يورو، وأتلتيكو مدريد برصيد 81.7 مليون يورو.