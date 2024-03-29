الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميًا عن الزيادة في الدخل التي ستحصل عليها الأندية الـ36 بالشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلى 36 ناديًا، بدلًا من 32 في الوقت الحالي.

وبحسب النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، سيلعب كل فريق في الدور الأول ثماني مباريات، بواقع أربع مباريات على ملعبه وأربع خارجه.

وتتأهل الفرق الثمانية الأعلى في النقاط إلى دور الستة عشر، على أن تلعب الفرق من المركز التاسع وحتى الـ24 مواجهات مباشرة، ليتأهل منها ثمانية فرق ويكتمل عقد المتأهلين لدور ثمن النهائي.

ويعمل اليويفا على زيادة الدخل الذي ستحصل عليه الأندية من اللعب في أوروبا في الشكل الجديد لمسابقات الأندية بين عامي 2024-2027.