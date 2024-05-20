أول رد فعل من الأهلي المصري بعد تتويج الزمالك
خرجت إدارة الأهلي المصري بأول رد فعل بعد تتويج المنافس التقليدي الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وفاز الزمالك باللقب القاري عقب تغلبه على نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة في إياب الدور النهائي للكونفدرالية.
وخسر الزمالك في لقاء الذهاب بالمغرب أمام نهضة بركان بنتيجة 1-2، ولكنه استفاد من قاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض والتي مازال الاتحاد الأفريقي (كاف) يطبقها في بطولاته.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة X بياناً لتهنئة الزمالك بالتتويج بلقب كأس الكونفدرالية.
وقال الأهلي في بيانه: "خالص التهاني القلبية لمجلس إدارة نادي الزمالك وأعضائه وجماهيره بمناسبة الفوز ببطولة الكونفدرالية".
وشهدت الفترة الأخيرة تحسناً في العلاقة بين الأهلي والزمالك على المستوى الإداري بعدما زار محمود الخطيب رئيس الأهلي مقر الزمالك في شهر فبراير الماضي لتهنئة مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب بفوزه بانتخابات النادي.
وتواجد حسين لبيب رئيس الزمالك في مقر الأهلي لحضور حفل تأبين الراحل العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء خلال الشهر الجاري.
وأصبح الزمالك أول فريق مصري يحقق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين في تاريخه بعدما فاز باللقب موسم 2018 – 2019.
وسبق أن فاز الأهلي بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2014 تحت قيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو.
وأصبح الأهلي مرشحاً لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي حال تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا.
وتعادل الأهلي خارج ملعبه مع مضيفه الترجي التونسي، أمس السبت، بدون أهداف ثم يتقابل الفريقان يوم السبت المقبل باستاد القاهرة.