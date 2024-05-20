أول رد فعل من الأهلي المصري بعد تتويج الزمالك

خرجت إدارة الأهلي المصري بأول رد فعل بعد تتويج المنافس التقليدي الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك باللقب القاري عقب تغلبه على نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة في إياب الدور النهائي للكونفدرالية.

وخسر الزمالك في لقاء الذهاب بالمغرب أمام نهضة بركان بنتيجة 1-2، ولكنه استفاد من قاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض والتي مازال الاتحاد الأفريقي (كاف) يطبقها في بطولاته.