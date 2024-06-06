الزمالك يستهدف التخلي عن نجم كبير في الميركاتو المقبل

كشفت تقارير إعلامية عن أبرز ما يدور في عقل البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني للزمالك، بشأن الميركاتو المقبل.

ويواجه الزمالك معضلة منذ فترة بسبب ملف تحديد الراحلين عن صفوف الفريق، في ظل إيقاف القيد المفروض على النادي بسبب قضية لاعب الفريق السابق خالد بوطيب، الذي حصل على حكم بإيقاف القيد للنادي بسبب فسخ عقده وعدم حصوله على المستحقات المالية الخاصة به.

ويحق للمغربي خالد بوطيب الحصول على مبلغ 2 مليون و400 ألف يورو ويجب سداد هذا المبلغ من أجل رفع إيقاف القيد عن الزمالك في "فيفا".

وقال تقرير لقناة "إم بي سي مصر"، إن "هناك مفاجأة كبيرة بشأن ملف الراحلين عن النادي والذين سيرحلون بحسب رؤية غوميز".