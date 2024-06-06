الزمالك يستهدف التخلي عن نجم كبير في الميركاتو المقبل
كشفت تقارير إعلامية عن أبرز ما يدور في عقل البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني للزمالك، بشأن الميركاتو المقبل.
ويواجه الزمالك معضلة منذ فترة بسبب ملف تحديد الراحلين عن صفوف الفريق، في ظل إيقاف القيد المفروض على النادي بسبب قضية لاعب الفريق السابق خالد بوطيب، الذي حصل على حكم بإيقاف القيد للنادي بسبب فسخ عقده وعدم حصوله على المستحقات المالية الخاصة به.
ويحق للمغربي خالد بوطيب الحصول على مبلغ 2 مليون و400 ألف يورو ويجب سداد هذا المبلغ من أجل رفع إيقاف القيد عن الزمالك في "فيفا".
وقال تقرير لقناة "إم بي سي مصر"، إن "هناك مفاجأة كبيرة بشأن ملف الراحلين عن النادي والذين سيرحلون بحسب رؤية غوميز".
وأضاف التقرير: "نادي الزمالك لن يجدد تعاقد يوسف أوباما، وهي معلومة مؤكدة، كما إن محمود علاء، مدافع الفريق، في نهاية شهر يونيو سيرحل عن النادي، وأيضًا أشرف روقا، كما إن هناك مفاضلة بين الحارسين محمد صبحي ومحمد عواد، وأحدهما سيرحل، خاصة أن هناك مفاوضات لتخفيض عقودهما وهذا أمر لم يعجب الحارسين، كما إن النادي حصل على توقيع محمد شعبان، حارس طلائع الجيش".
وينتهي عقد يوسف أوباما مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب الرحيل عن صفوف الفريق، والانتقال إلى نادٍ جديد، مطلع الموسم المقبل، بشكل رسمي.
ومن المنتظر أن تحسم إدارة الزمالك هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من ملف إيقاف قيد اللاعبين.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الـ14من يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.