ما الفرق بين التجربة السعودية ونظيرتها الصينية في استقطاب نجوم كرة القدم؟

بدأت أندية الدوري السعودي السوق الصيفي بقوة؛ في محاولة للتعاقد مع أبرز نجوم الكرة الأوروبية، بعد نجاح التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي.

ونجح نادي النصر في التعاقد مع رونالدو في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، ونجح الاتحاد، بطل الموسم المنقضي، بضم الفرنسي كريم بنزيما هذا الشهر.

وحاول الهلال، المنافس التقليدي للنصر، التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقدَّم له عرضًا ماليًا مغريًا جدًا، لكن بطل كأس العالم 2022 اختار اللعب في الدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي.