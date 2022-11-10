مخاوف في ريال مدريد بسبب كأس العالم

ينهي ريال مدريد مشاركته في الدوري الإسباني أمام قادش بهدف الفوز وتقليص الفارق عن المتصدر برشلونة لنقطتين قبل أن يترك لاعبيه الدوليين للمشاركة برفقة منتخبات بلدانهم في نهائيات كأس العالم بقطر.

وداخل مكاتب سانتياغو بيرنابيو يحلل الإيطالي كارلو أنشيلوتي وطاقمه التقني خاصة المعد البدني أنطونيو بينتوس الحالة البدنية للاعبين وتأثير المشاركة في كأس العالم بقطر ويضع خطة لفترة إعداد لبقية اللاعبين.

وسيسافر الحارس تيبو كورتوا للمشاركة في نهائيات كأس العالم برفقة منتخب بلجيكا ويرافقه النجم إدين هازارد وهو أولى الحالات التي تحظى باهتمام إدارة ريال مدريد حيث تأمل في تألقه ليعود لواجهة الأحداث ويدفع ناديا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لشرائه في فترة الانتقالات الشتوية.

وفي منتخب البرازيل ضمن المدافع إدير ميليتاو والمهاجمان رودريغو وفينيسيوس جونيور مشاركتهم في نهائيات كأس العالم.

ويعتبر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الحالات التي تقلق الطاقم الفني لريال مدريد لكونه غاب عن عدة لقاءات بسبب الإصابة وسيذهب لكأس العالم لتحقيق حلمه بالتألق وكل الخوف من تفاقم حالته الصحية وغيابه بعد النهائيات.

كما سيقود لوكا مودريتش منتخب كرواتيا في نهائيات كأس العالم وهي حالة تثير القلق بالنظر لتقدمه في العمر ويخشى ريال مدريد أن يستنزف المدرب الكرواتي نجمه وعميده خلال النهائيات ولن يعود بكامل الجاهزية لريال مدريد.

ويعتبر تشواميني وفيدي فالفيردي أهم عنصرين في النصف الأول لموسم ريال مدريد ويشاركان برفقة منتخبي فرنسا والأوروغواي في النهائيات ويتمنى الفريق الإسباني ألا تتأثر لياقتهما البدنية بالمشاركة وهو ما يخشاه الفريق أيضا بشأن الظهير الأيمن داني كارفخال المرشح للمشاركة برفقة المنتخب الإسباني مع ماركو أسينسيو.

ووضع كارلو أنشيلوتي وطاقمه التقني خطة للاعبين غير المشاركين برفقة منتخبات بلدانهم في النهائيات وبعضهم أساسي في الموسم الحالي كالنمساوي دافيد ألابا والألماني توني كروس والفرنسي فيرلاند ميندي.

كما سيحاول الطاقم الفني إعداد بقية اللاعبين، وهم الحارس أندري لونين والمدافعين ناتشو وأودريوزولا وخيسوس فابيخو ولوكاس فاسكيز ولاعب الوسط داني سيبايوس والمهاجم ماريانو دياز للنصف الثاني من الموسم، والذي يشهد الصراع حول لقب الدوري الإسباني وبداية مشوار الفريق في كأس الملك وكأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية ودور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.