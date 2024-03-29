الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل مباراة الأهلي وسيمبا

وتأهل الأهلي إلى هذا الدور، بعد أن تصدر مجموعته الرابعة بـ12 نقطة، بينما تأهل سيمبا وصيفًا للمجموعة الثانية بـ 9 نقاط.

والتقى الفريقان 8 مرات، ففاز كل منهما 3 مرات.

كما لعب الأهلي أمام سيمبا هذا الموسم في الدوري الأفريقي، وعبر الفريق المصري إلى نصف النهائي بفارق الأهداف، بعد تعادلهما ذهابًا وإيابًا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتُبث مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتحديد beIN Sports HD 6.