الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل مباراة الأهلي وسيمبا
يدخل النادي الأهلي، في تحدٍ صعب بذهاب دور الثمانية، لدوري أبطال أفريقيا، عندما يحل ضيفًا على فريق سيمبا التنزاني، مساء اليوم الجمعة، في دار السلام.
وتأهل الأهلي إلى هذا الدور، بعد أن تصدر مجموعته الرابعة بـ12 نقطة، بينما تأهل سيمبا وصيفًا للمجموعة الثانية بـ 9 نقاط.
والتقى الفريقان 8 مرات، ففاز كل منهما 3 مرات.
كما لعب الأهلي أمام سيمبا هذا الموسم في الدوري الأفريقي، وعبر الفريق المصري إلى نصف النهائي بفارق الأهداف، بعد تعادلهما ذهابًا وإيابًا.
موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.
وتُبث مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتحديد beIN Sports HD 6.
تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا
يعاني الأهلي غيابات عدّة في صفوفه، حيث يتواصل غياب حارسه محمد الشناوي، وكل من ياسر إبراهيم، والفلسطيني وسام أبو علي، وكريم وليد ندفيد، ولمالي أليو ديانغ، وأخيرًا إمام عاشور.
ويُنتظَر أن يُجري كولر بعض التعديلات لتعويض المصابين.
وفيما يلي تشكيل الأهلي المتوقع:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.
الوسط: مروان عطية- عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا.
الهجوم: كهربا- رضا سليم- بيرسي تاو.