تعليق مثير من أنشيلوتي حول البطاقة الزرقاء

وكانت صحيفة "تليغراف" قد قالت إن مُشرّعي كرة القدم في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، بصدد الإعلان الرسمي عن تعميم تجربة الكارت الأزرق في ملاعب كرة القدم.

وشرحت الصحيفة طريقة استخدام "الكارت الأزرق" في الملاعب، حيث سيقوم الحكم بموجبه بطرد اللاعب لمدة 10 دقائق في حال قام بخطأ تكتيكي أو اعترض على الحكم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة حول القانون المزمع تطبيقه: "الفكرة العامة التي لدي هي تبسيط هذا الأمر قدر الإمكان. لا أعرف إن كان الأمر كذلك، لكن القانون يجب أن يتجه نحو التبسيط".

وأضاف: "تجربة الكارت الأزرق تعطيني شعورًا بأن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا كل عام".

وواصل: "لا أعرف إذا كانت هذه العقوبة الجديدة ستجعل كرة القدم أصعب أم أسهل".