تعليق مثير من أنشيلوتي حول البطاقة الزرقاء
أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، تعجبه من تجربة عقوبة "الكارت الأزرق" في ملاعب كرة القدم.
وكانت صحيفة "تليغراف" قد قالت إن مُشرّعي كرة القدم في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، بصدد الإعلان الرسمي عن تعميم تجربة الكارت الأزرق في ملاعب كرة القدم.
وشرحت الصحيفة طريقة استخدام "الكارت الأزرق" في الملاعب، حيث سيقوم الحكم بموجبه بطرد اللاعب لمدة 10 دقائق في حال قام بخطأ تكتيكي أو اعترض على الحكم.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة حول القانون المزمع تطبيقه: "الفكرة العامة التي لدي هي تبسيط هذا الأمر قدر الإمكان. لا أعرف إن كان الأمر كذلك، لكن القانون يجب أن يتجه نحو التبسيط".
وأضاف: "تجربة الكارت الأزرق تعطيني شعورًا بأن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا كل عام".
وواصل: "لا أعرف إذا كانت هذه العقوبة الجديدة ستجعل كرة القدم أصعب أم أسهل".
يذكر أنه في حال حصول اللاعب على كارت أزرق مرتين في المباراة؛ هذا يعني، رسميًا، حصوله على كارت أحمر.
كما أنه في حالة حصول اللاعب على "كارت أزرق" وآخر "أصفر" في المباراة؛ هذا يعني رسميًا حصوله على "كارت أحمر" وطرد على الفور.
ومن المرجح أن تكون المرحلة الأولى من اختبار الكارت الأزرق في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن لن يتم استخدامه في المسابقات الكبرى.