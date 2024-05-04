ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية رونالدو في الوحدة

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية لفريق النصر في شباك الوحدة، خلال المباراة التي تجنع الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء هدف كريستيانو رونالدو الأول في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول بعدما خطف الكرة على حدود منطقة جزاء الوحدة وسددها رائعة بيمناه في الشباك.

وأضاف النجم البرتغالي الهدف الثاني مع الدقيقة 12 من رأسية متقنة.

ووصل رونالدو لهدفه رقم 31 في صدارة جدول هدافي الدوري السعودي، ويأتي خلفه ميتروفيتش نجم الهلال، برصيد 23 هدفا.