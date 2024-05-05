تفسير احتفال صلاح "الغامض" أمام توتنهام (فيديو وصور)
احتفل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بشكل غامص، بعد إحراز هدف فريقه الأول في شباك توتنهام، خلال مباراة الفريقين مساء اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي.
وافتتح محمد صلاح التسجيل لليفربول في شباك توتنهام بالدقيقة 16 من ضربة رأس، ونادرًا ما يسجل النجم المصري أهدافًا رأسية.
وبعد الهدف توجه صلاح إلى جماهير ليفربول ورفع يديه ووجهه عابس دون أن يبتسم.
ويبدو أن صلاح ما زال غاضبًا من تقارير رحيله عن ليفربول، حيث أجمعت عدة تقارير إنجليزية، على أن هذا الموسم هو الأخير له مع ليفربول.
واستعاد ليفربول شيئا من بريقه بتغلبه 4-2 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد في المباراة قبل الأخيرة للمدرب يورغن كلوب على ملعب أنفيلد قبل رحيله بنهاية الموسم.
وبفضل أهداف محمد صلاح وأندي روبرتسون وكودي جاكبو وهارفي إليوت، بات فريق كلوب على بعد خمس نقاط عن آرسنال المتصدر قبل مباراتين على خط النهاية وأربع نقاط خلف مانشستر سيتي الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.