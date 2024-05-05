تفسير احتفال صلاح "الغامض" أمام توتنهام (فيديو وصور)

وافتتح محمد صلاح التسجيل لليفربول في شباك توتنهام بالدقيقة 16 من ضربة رأس، ونادرًا ما يسجل النجم المصري أهدافًا رأسية.

وبعد الهدف توجه صلاح إلى جماهير ليفربول ورفع يديه ووجهه عابس دون أن يبتسم.

ويبدو أن صلاح ما زال غاضبًا من تقارير رحيله عن ليفربول، حيث أجمعت عدة تقارير إنجليزية، على أن هذا الموسم هو الأخير له مع ليفربول.