تشابي ألونسو يحصد أول إنجازات الموسم
حصد تشابي ألونسو أول إنجازاته هذا الموسم برفقة فريق باير ليفركوزن بعد فوزه على هوفنهايم، بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في الدوري الألماني.
باير ليفركوزن ضمن رسميا بهذا الفوز ضمن مقعده في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويتصدر ليفركوزن، جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 73 نقطة، متفوقا بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد وصل باير ليفركوزن إلى 73 نقطة، معادلًا الرقم القياسي للفريق في موسم 1999-2000.
وأضافت أن ليفركوزن حتى الآن حصد نقاطًا أكثر من بايرن ميونخ في الموسم الماضي بأكمله (71 نقطة في 34 مباراة).
وحافظ باير ليفركوزن على سجله خاليًا من الهزائم في جميع المسابقات هذا الموسم (الدوري الألماني والدوري الأوروبي وكأس ألمانيا).
ويلتقي ليفركوزن، الذي يعود آخر لقب كبير حصده منذ أكثر من 30 عاما، مع فورتونا دوسلدورف في قبل نهائي كأس ألمانيا، يوم الثلاثاء المقبل.