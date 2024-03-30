تشابي ألونسو يحصد أول إنجازات الموسم

حصد تشابي ألونسو أول إنجازاته هذا الموسم برفقة فريق باير ليفركوزن بعد فوزه على هوفنهايم، بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في الدوري الألماني.

باير ليفركوزن ضمن رسميا بهذا الفوز ضمن مقعده في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتصدر ليفركوزن، جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 73 نقطة، متفوقا بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد وصل باير ليفركوزن إلى 73 نقطة، معادلًا الرقم القياسي للفريق في موسم 1999-2000.