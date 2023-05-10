مانشستر سيتي يعود بتعادل ثمين أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وفي الفصل الأول من المواجهة الثأرية لسيتي، كان المضيف الإسباني البادئ بالتسجيل بتسديدة رائعة للبرازيلي فينيسيوس جونيور من خارج المنطقة خلافًا لمجريات اللعب في الدقيقة 36.

وكان ريال الطرف الأفضل في الشوط الثاني، وفرض سيطرته على المباراة، لكن سيتي أدرك التعادل بفضل كرة استعادها نتيجة الضغط العالي.

البلجيكي كيفن دي بروين ردَّ بهدف رائع من مسافة بعيدة أيضًا حين كان صاحب الأرض الطرف الأفضل في الدقيقة 67.