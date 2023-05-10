مانشستر سيتي يعود بتعادل ثمين أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
سجل لاعب الوسط كيفن دي بروين هدفًا من تسديدة منخفضة في الشوط الثاني ليقود مانشستر سيتي للتعادل 1-1 مع ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.
وفي الفصل الأول من المواجهة الثأرية لسيتي، كان المضيف الإسباني البادئ بالتسجيل بتسديدة رائعة للبرازيلي فينيسيوس جونيور من خارج المنطقة خلافًا لمجريات اللعب في الدقيقة 36.
وكان ريال الطرف الأفضل في الشوط الثاني، وفرض سيطرته على المباراة، لكن سيتي أدرك التعادل بفضل كرة استعادها نتيجة الضغط العالي.
البلجيكي كيفن دي بروين ردَّ بهدف رائع من مسافة بعيدة أيضًا حين كان صاحب الأرض الطرف الأفضل في الدقيقة 67.
وسينتقل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى استاد "الاتحاد" وهو على المسافة ذاتها من ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وذلك بعدما عاد من ملعب العملاق العاصمي بالتعادل 1-1، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويأمل سيتي أن يكون هذا التعادل مفتاح ثأره من ريال الذي حرمه من التأهل إلى نهائي الموسم الماضي بعدما عوض خسارته ذهابًا أمام الفريق الإنجليزي 3-4 في مانشستر، ثم تخلّفه إيابًا صفر-1 على أرضه، وعاد بفضل ثنائية البرازيلي رودريغو في الوقت القاتل، ثم بركلة جزاء في الوقت الإضافي من ركلة جزاء (3-1) قادته إلى النهائي، ومن بعدها الفوز باللقب الرابع عشر.