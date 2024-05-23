رونالدو يدفع مبلغا خياليا للحفاظ على لياقته البدنية

قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، التعاون مع شركة Whoop كمستثمر عالمي وسفير للعلامة التجارية، بالإضافة إلى توقيع شراكة لتطوير تدريباته اليومية وقدراته البدنية.

وأعرب رونالدو، عن حماسه لهذه الشراكة، قائلاً: "لقد أحدثت Whoop ثورة في حياتي داخل الملعب وخارجه، ويسعدني الانضمام إلى فريقها كمستثمر، وأستخدم سوار Whoop في أثناء التدريب والنوم والتعافي، وقد كانت واحدة من أهم الأدوات التي ساعدتني على تحسين أدائي ومراقبة صحتي".