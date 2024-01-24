أمم أفريقيا.. موريتانيا تبلغ دور الـ16 بعد إقصاء الجزائر

بلغ منتخب موريتانيا دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخه بعد حقق فوزه الأول في البطولة 1-صفر على الجزائر متذيلة المجموعة الرابعة التي تصدرتها أنجولا بالانتصار 2-صفر على بوركينا فاسو اليوم الثلاثاء.

وحصدت موريتانيا أول ثلاث نقاط لها لتضمن التأهل ضمن أفضل أربع فرق في المركز الثالث للبطولة لتقصي غانا، ثالث المجموعة الثانية بنقطتين. وتعقد آمال ساحل العاج، مستضيفة البطولة وثالث المجموعة الأولى بثلاث نقاط مع فارق سالب من الأهداف ، في بلوغ الدور التالي.

وودعت الجزائر، التي جمعت نقطتين فقط، البطولة مبكرا للمرة الثانية تواليا بعد الفوز باللقب عام 2019.

وسجل محمد دلاهي يالي هدف موريتانيا الوحيد في الدقيقة 37 بعدما تابع كرة مرتدة اصطدمت في عيسى ماندي ليسدد من مدى قريب في مرمى الحارس أنتوني ماندريا.