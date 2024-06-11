تدخل رونالدو يحسم صفقة النصر السعودي

لعب النجم البرتغالي وهداف النصر السعودي دورًا فعالًا في الصفقة المرتقب إتمامها خلال الأيام المقبلة بين فريقه وحارس مرمى منتخب بولندا ويوفنتوس الإيطالي فويتشيك تشيزني وفق ما أوردته تقارير إخبارية قريبة من قائد منتخب البرتغال.

وتوصلت إدارة النصر إلى اتفاق مع الحارس البولندي البالغ من العمر 34 عامًا، للانتقال إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات خلال الصيف الجاري، ليلتحق بذلك بكتيبة النجوم الذين ينشطون في الدوري السعودي وفي مقدمتهم الأسطورة كريستيانو رونالدو الذي لعب مع تشيزني جنبًا إلى جنب في يوفنتوس طيلة 3 مواسم (2018 ـ 2021).

وقالت تقارير إخبارية مختلفة، إن كريستيانو رونالدو لعب دورًا في إقناع تشيزني بقبول عرض النصر، مضيفة أن هداف دوري المحترفين السعودي، قدم الكثير من المؤشرات الإيجابية لزميله السابق حول نادي النصر، والدوري السعودي.

ورغم أن عقده يستمر مع فريق السيدة العجوز حتى الـ30 من يونيو 2025، فإن إدارة النصر توصلت إلى اتفاق رسمي مع تشيزني للانتقال إلى الفريق خلال الموسمين المقبلين بصفقة قدرت بأكثر بقليل من 40 مليون دولار، في انتظار أن يتم حسم الأمور بعد لقاء مسؤولي النصر بنظرائهم في الفريق الإيطالي.