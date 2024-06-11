تدخل رونالدو يحسم صفقة النصر السعودي
لعب النجم البرتغالي وهداف النصر السعودي دورًا فعالًا في الصفقة المرتقب إتمامها خلال الأيام المقبلة بين فريقه وحارس مرمى منتخب بولندا ويوفنتوس الإيطالي فويتشيك تشيزني وفق ما أوردته تقارير إخبارية قريبة من قائد منتخب البرتغال.
وتوصلت إدارة النصر إلى اتفاق مع الحارس البولندي البالغ من العمر 34 عامًا، للانتقال إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات خلال الصيف الجاري، ليلتحق بذلك بكتيبة النجوم الذين ينشطون في الدوري السعودي وفي مقدمتهم الأسطورة كريستيانو رونالدو الذي لعب مع تشيزني جنبًا إلى جنب في يوفنتوس طيلة 3 مواسم (2018 ـ 2021).
وقالت تقارير إخبارية مختلفة، إن كريستيانو رونالدو لعب دورًا في إقناع تشيزني بقبول عرض النصر، مضيفة أن هداف دوري المحترفين السعودي، قدم الكثير من المؤشرات الإيجابية لزميله السابق حول نادي النصر، والدوري السعودي.
ورغم أن عقده يستمر مع فريق السيدة العجوز حتى الـ30 من يونيو 2025، فإن إدارة النصر توصلت إلى اتفاق رسمي مع تشيزني للانتقال إلى الفريق خلال الموسمين المقبلين بصفقة قدرت بأكثر بقليل من 40 مليون دولار، في انتظار أن يتم حسم الأمور بعد لقاء مسؤولي النصر بنظرائهم في الفريق الإيطالي.
وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي في مفتتح العام 2023، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، ومنذ وصوله، أصبح الدوري السعودي قبلة لنجوم كبار في كرة القدم.
وانضم تشيزني، الذي سيخوض مع بولندا كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بداية من الجمعة المقبل، ليوفنتوس في 2017 وخاض مع الفريق 252 مباراةً، وتُوِّج معه بثماني بطولات، بينها ثلاث نسخ متتالية من الدوري الإيطالي.
كما دافع عن ألوان أرسنال عندما وصل إلى لندن عام 2006 قادمًا من ليجيا وارسو البولندي، وشارك في 181 مباراة مع الفريق وأسهم في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في عامي 2014 و2015، فضلًا عن فترتي إعارة مع فريقي برينتفورد الإنجليزي وروما الإيطالي على التوالي في 2009 ثم 2015.