مشادة وتطاول بين نجمي الأهلي المصري في التدريبات
نشبت مشادة بين ثنائي النادي الأهلي المصري، محمد مجدي قفشة، ومحمود متولي، خلال تدريب الفريق الأحمر في تونس، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي دخل في مشادة مع محمود متولي مدافع الفريق بسبب التدخلات العنيفة.
وقال المصدر إن قفشة تطاول على متولي، حتى تدخل كولر وخالد بيبو لحل الأمور سريعا وفض المشادة بينهما.
وتابع أن قفشة يعاني من بعض الأزمات داخل الأهلي بسبب معاملة كولر معه في الفترة الأخيرة وعدم الاعتماد عليه أساسيا.
وأضاف أن قفشة سيتعرض لغرامة مالية ولكن تم تأجيلها لعقب مباراة الذهاب حتى لا يشتت اللاعبين.
وأتم أن الأمور انتهت بين الثنائي بالصلح واعتذر كل منهما للآخر.
ويلعب الأهلي ضد الترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم باستاد حمادي العقربي برادس غدا السبت.
ومواجهة الترجي للأهلي في نهائي أفريقيا ستكون للمرة الثالثة بعدما فاز كل فريق على الآخر في النهائي من قبل.
وتفوق الأهلي عام 2012 ورفع الكأس في تونس قبل أن يثأر الترجي بعد ست سنوات ويحرم بطل مصر من التتويج بعدما انتفض الفريق التونسي ليفوز 3-صفر في العودة ليعوض تأخره 3-1 في الإسكندرية.
وضمن كلا الفريقين بلوغ كأس العالم للأندية في نسختها الموسعة التي ستقام في أمريكا 2025.
يتطلع الأهلي للحفاظ على لقبه وإضافة البطولة رقم 12 في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال لتعزيز رقمه القياسي.
وخلال إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب، خاض الأهلي خمس مباريات نهائية في تونس لم يخسر فيها سوى مرة واحدة وتعادل ثلاث مرات.
وكان فوزه الوحيد في المباريات النهائية بتونس على حساب الترجي عام 2012 حين تفوق 2-1 بعد التعادل ذهابا 1-1 في الإسكندرية.