مشادة وتطاول بين نجمي الأهلي المصري في التدريبات

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي دخل في مشادة مع محمود متولي مدافع الفريق بسبب التدخلات العنيفة.

وقال المصدر إن قفشة تطاول على متولي، حتى تدخل كولر وخالد بيبو لحل الأمور سريعا وفض المشادة بينهما.

وتابع أن قفشة يعاني من بعض الأزمات داخل الأهلي بسبب معاملة كولر معه في الفترة الأخيرة وعدم الاعتماد عليه أساسيا.

وأضاف أن قفشة سيتعرض لغرامة مالية ولكن تم تأجيلها لعقب مباراة الذهاب حتى لا يشتت اللاعبين.

وأتم أن الأمور انتهت بين الثنائي بالصلح واعتذر كل منهما للآخر.