الأعلى أجرًا في أوروبا.. باريس سان جيرمان يقدم عرضًا فلكيًا لمبابي

ذكرت صحيفة "سبورت" أن باريس سان جيرمان يبذل قصارى جهده للاحتفاظ بنجمه كيليان مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل ويتردد أنه قريب من التوقيع لريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان قدم عرضًا فلكيًا أخيرًا لإقناع مبابي، وأوضحت أن النادي الفرنسي على استعداد لدفع 80 مليون يورو صافية لكل موسم في عقد مدته عامان وبجوائز منفصلة تعتمد على الأداء الفردي والجماعي.

ووفقا للصحيفة فإن باريس سان جيرمان يعتقد أنه ما زال في السباق وأن مبابي لم يتخذ قرارًا.

وأكدت "سبورت" أن باريس سان جيرمان يركز على محاولة منع مبابي من الانضمام لريال مدريد، على الأقل في العامين المقبلين.