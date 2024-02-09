الأعلى أجرًا في أوروبا.. باريس سان جيرمان يقدم عرضًا فلكيًا لمبابي
ذكرت صحيفة "سبورت" أن باريس سان جيرمان يبذل قصارى جهده للاحتفاظ بنجمه كيليان مبابي.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل ويتردد أنه قريب من التوقيع لريال مدريد.
وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان قدم عرضًا فلكيًا أخيرًا لإقناع مبابي، وأوضحت أن النادي الفرنسي على استعداد لدفع 80 مليون يورو صافية لكل موسم في عقد مدته عامان وبجوائز منفصلة تعتمد على الأداء الفردي والجماعي.
ووفقا للصحيفة فإن باريس سان جيرمان يعتقد أنه ما زال في السباق وأن مبابي لم يتخذ قرارًا.
وأكدت "سبورت" أن باريس سان جيرمان يركز على محاولة منع مبابي من الانضمام لريال مدريد، على الأقل في العامين المقبلين.
وتضمن استراتيجية باريس سان جيرمان الحالية إعادة توقيع عقد لا يربط مبابي مدى الحياة بحيث يمكنه المغادرة مرة أخرى خلال موسمين دون أي التزام.
وأفادت "سبورت" أن مبابي سيكون اللاعب الأعلى أجرًا في أوروبا حال الموافقة على العقد الجديد؛ لأنه بصرف النظر عن الراتب، سيحصل على جوائز وعقود إعلانية مضمونة من قطر.
وأوضحت أن الفارق الاقتصادي مع عرض ريال مدريد كبير؛ لأنه رغم أن ريال مدريد على استعداد لدفع مكافأة انتقال ضخمة للاعب، فإن أرقام عقد باريس سان جيرمان ستكون أكثر من ضعف ما سيقدمه ريال مدريد.
وأشارت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لا يريد أن يكون متحمسًا للغاية؛ لأن مبابي لم يتمم الصفقة في 2022 رغم أنه وافق على التوقيع، قبل أن يجدد مع باريس سان جيرمان.