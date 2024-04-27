برشلونة يوجه ضربة لأحلام باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "سبورت" عن ضربة وجهها برشلونة لباريس سان جيرمان.

ويريد باريس سان جيرمان التعاقد مع لامين يامال موهبة برشلونة لتعويض مغادرة كيليان مبابي الذي سينضم، على الأرجح، لريال مدريد.

ووفقا للصحيفة، فإن باريس سان جيرمان "مهووس" بالتعاقد مع لامين يامال البالغ من العمر 16 عاما فقط.

وأكدت أن رحيل مبابي يجبر باريس سان جيرمان على التحرك لإيجاد بديل مضمون ومثير، وقد وضع النادي الفرنسي عينه على لامين يامال.

ورغم ذلك ذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة وضع علامة "غير قابل للبيع" على لامين يامال، كما أن اللاعب نفسه ليس لديه أي نية لترك برشلونة.

وبينت الصحيفة أن لامين يامال يريد تحقيق النجاح مع برشلونة ولم يتأثر بعرض باريس سان جيرمان الذي يتردد أنه بقيمة 200 مليون يورو.