برشلونة يوجه ضربة لأحلام باريس سان جيرمان
كشفت صحيفة "سبورت" عن ضربة وجهها برشلونة لباريس سان جيرمان.
ويريد باريس سان جيرمان التعاقد مع لامين يامال موهبة برشلونة لتعويض مغادرة كيليان مبابي الذي سينضم، على الأرجح، لريال مدريد.
ووفقا للصحيفة، فإن باريس سان جيرمان "مهووس" بالتعاقد مع لامين يامال البالغ من العمر 16 عاما فقط.
وأكدت أن رحيل مبابي يجبر باريس سان جيرمان على التحرك لإيجاد بديل مضمون ومثير، وقد وضع النادي الفرنسي عينه على لامين يامال.
ورغم ذلك ذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة وضع علامة "غير قابل للبيع" على لامين يامال، كما أن اللاعب نفسه ليس لديه أي نية لترك برشلونة.
وبينت الصحيفة أن لامين يامال يريد تحقيق النجاح مع برشلونة ولم يتأثر بعرض باريس سان جيرمان الذي يتردد أنه بقيمة 200 مليون يورو.
وقالت "سبورت" إن وكيل الأعمال البرتغالي الشهير خورخي مينديز سينقل رسالة برشلونة إلى باريس سان جيرمان بشأن يامين لامال.
ودفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو لبرشلونة، وهي قيمة فسخ عقد البرازيلي نيمار، عام 2017.
ورغم أنه سيبلغ 17 عاما في يوليو المقبل، إلا أن لامين يامال شارك في 44 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي بواقع 2451 دقيقة في مختلف المسابقات.
وسجل يامين لامال، الذي فضّل تمثيل منتخب إسبانيا على حساب إسبانيا، ستة أهداف، وصنع ثمانية الموسم الحالي مع برشلونة، علما أن عقده ينتهي في يونيو 2026.
وشارك لامين يامال في 10 مباريات مع برشلونة الموسم الماضي بواقع 304 دقائق.