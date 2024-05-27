أنشيلوتي يكشف طريقته للسيطرة على غرفة ملابس مليئة بالنجوم

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الأسلوب الذي ينتهجه للسيطرة على غرفة ملابس أي فريق يقوم بإدارته للتعامل مع كبار النجوم المتواجدين بالفريق.

كما تحدث أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، عن آخر استعدادات "الميرنغي" لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند، السبت المقبل.

وقال أنشيلوتي: "أعتقد أن الجانب الأساسي من حياتنا هو العلاقة بين الأشخاص، إنها الشيء الأكثر أهمية وتعتمد دائماً على احترام الشخص وهذا ما أريد أن أفعله لأنني أشعر أنني بحالة جيدة للقيام بذلك، آمل أن يفهم اللاعبون والأشخاص الذين يعملون معي هذا الأمر، فالعلاقة الشخصية أكثر أهمية من العلاقة المهنية".