أنشيلوتي يكشف طريقته للسيطرة على غرفة ملابس مليئة بالنجوم
كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الأسلوب الذي ينتهجه للسيطرة على غرفة ملابس أي فريق يقوم بإدارته للتعامل مع كبار النجوم المتواجدين بالفريق.
كما تحدث أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، عن آخر استعدادات "الميرنغي" لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند، السبت المقبل.
وقال أنشيلوتي: "أعتقد أن الجانب الأساسي من حياتنا هو العلاقة بين الأشخاص، إنها الشيء الأكثر أهمية وتعتمد دائماً على احترام الشخص وهذا ما أريد أن أفعله لأنني أشعر أنني بحالة جيدة للقيام بذلك، آمل أن يفهم اللاعبون والأشخاص الذين يعملون معي هذا الأمر، فالعلاقة الشخصية أكثر أهمية من العلاقة المهنية".
وأضاف: "أنا لست طبيبًا نفسيًا لكن لدي خبرة، العلاقة الشخصية هي أهم شيء، أعامل الجميع باحترام، نتحدث عن جوانب كرة القدم، ولكن أيضًا عن الحياة الشخصية. أنا مع لاعبي فريقي أكثر من زوجتي وأطفالي، إذا لم تكن العلاقة جيدة فلن نقوم بعمل جيد".
وعن النهائي المرتقب، أوضح: "ننتظر نهائيا آخر لدوري أبطال أوروبا، نبدأ الأسبوع بشكل جيد وبثقة وكل الأشياء الإيجابية. إنه أسبوع للاستمتاع مع الأخذ في الاعتبار ما سيحدث في النهائي".
وتابع: "لا نعتقد أننا المرشحون للفوز، ولكننا نلعب ضد فريق يستحق الفوز أيضًا، لقد أظهروا الجودة والالتزام والسلوك الجيد ونعلم أننا قد فعلنا ذلك أيضا.. يجب أن نعاني ونقاتل كما في كل النهائيات.. لا نفكر أننا الفريق المفضل لكن علينا أن نلعب ضد فريق قدم أداءً جيدًا للغاية من أجل إقصاء باريس وأتلتيكو".
وأكمل: "هناك التزام تام من الجميع، مثل المحاربين القدامى، هناك لاعبو خبرة يساعدون الشباب من أجل الحصول على الألقاب وهم يفهمون ماهية ريال مدريد".
وعن أمنيته لتوني كروس، باعتبارها مباراته الأخيرة قبل الاعتزال، شدد: "أتمنى أن يختتمها بلقب جديد في دوري أبطال أوروبا، لقد ساهم في الكثير مع النادي وكتب اسمه في تاريخ ريال مدريد، لذلك لقب آخر لن يزيد أو ينقص شيئا بشأن مسيرته".
وعن أزمة الإصابات طوال الموسم: "لقد أصيب كورتوا في بداية الموسم وحللنا الأمر بالتعاقد مع كيبا مع وجود لونين، كذلك اعتمدنا على روديغر، ديفيد ألابا وناتشو في الدفاع مع إصابة ميليتاو، واعتقد بعضهم أننا لم نواجه أي مشكلة".
وعن ناتشو ومستقبله: "لقد أخبرني أنه سيتحدث معي بعد النهائي، طلبت منه أن يتصل بي عبر الهاتف؛ لأنني سأكون في إجازة".