ناصر الخليفي ينتقد صحفيا سأله عن مستقبل إنريكي (فيديو)
أبدى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، امتعاضه وضيقه من سؤال وجهه له أحد الصحفيين، بعد الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند.
وجاءت خسارة سان جيرمان أمام دورتموند، في إياب نصف نهائي البطولة، بهدف دون رد على ملعب "حديقة الأمراء"، مساء الثلاثاء.
وكرر بروسيا دورتموند فوزه الذي حققه في مباراة الذهاب على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".
وسيلعب دورتموند في النهائي، الذي يستضيفه ملعب ويمبلي في الأول من يونيو المقبل، مع الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ التي تقام، مساء الأربعاء، بعد تعادلهما 2-2 في مباراة الذهاب.
وعقب المباراة قام أحد الصحفيين بتوجيه سؤال إلى الخليفي، عن مستقبل لويس إنريكي وهل سيبقى مدربا للفريق بعد الخروج من دوري الأبطال أم لا، ليرد الخليفي بشكل غاضب: "ما هذا السؤال؟ بصراحة هل تفهم في كرة القدم؟".
وفي تصريحات أخرى نشرتها إذاعة "rmcsport" الفرنسية، قال الخليفي: "نشعر بحزن ومحبطون للغاية، ولكنها كرة القدم، اصطدمت الكرة بالقائم 4 مرات، وفي الأسبوع الماضي مرتين".
وأضاف: "أرى أننا كنا نستحق الأفضل، ولكن تهانينا لدورتموند، لقد استحقوا ذلك أيضًا في كلتا المباراتين".
وتابع: "هدفنا كان الذهاب إلى النهائي، بل وأكثر من ذلك، لكننا فخورون بأن لدينا أصغر فريق في أوروبا".
وأردف: "لقد وصلنا إلى الدور نصف النهائي 3 مرات في 5 سنوات، حتى لو لم يتوقف هدفنا عند هذا الحد، فيجب علينا مواصلة العمل".
وعاند الحظ رجال المدرب لويس إنريكي هذا الموسم، بعدما وقف القائمان والعارضة حائلا أمام تسجيل الفريق 14 هدفا هذا الموسم في دوري الأبطال، 8 منها أمام دورتموند وحده، وهو أكبر عدد لفريق في موسم واحد منذ عام 2003 على الأقل.