ناصر الخليفي ينتقد صحفيا سأله عن مستقبل إنريكي (فيديو)

أبدى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، امتعاضه وضيقه من سؤال وجهه له أحد الصحفيين، بعد الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند.

وجاءت خسارة سان جيرمان أمام دورتموند، في إياب نصف نهائي البطولة، بهدف دون رد على ملعب "حديقة الأمراء"، مساء الثلاثاء.

وكرر بروسيا دورتموند فوزه الذي حققه في مباراة الذهاب على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

وسيلعب دورتموند في النهائي، الذي يستضيفه ملعب ويمبلي في الأول من يونيو المقبل، مع الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ التي تقام، مساء الأربعاء، بعد تعادلهما 2-2 في مباراة الذهاب.

وعقب المباراة قام أحد الصحفيين بتوجيه سؤال إلى الخليفي، عن مستقبل لويس إنريكي وهل سيبقى مدربا للفريق بعد الخروج من دوري الأبطال أم لا، ليرد الخليفي بشكل غاضب: "ما هذا السؤال؟ بصراحة هل تفهم في كرة القدم؟".