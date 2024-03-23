أول تعليق من مدرب انجلترا على أنباء انتقاله لمانشستر يونايتد

وصف جاريث ساوثغايت مدرب منتخب إنجلترا التقارير التي تربطه بتدريب مانشستر يونايتد الموسم القادم بأنها "غير محترمة تماما" مشددا أنه لن يتخذ قرارا بشأن مستقبله إلا بعد بطولة أوروبا لكرة القدم التي تقام في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

ولم يوافق ساوثغايت بعد على تمديد عقده قبل بطولة أوروبا، والتي ستكون رابع بطولة كبرى له مع منتخب إنجلترا، فيما لا يزال عقده الحالي ساريا مع الاتحاد الإنجليزي حتى نهاية عام 2024.

وقال ساوثغايت للصحفيين قبل يوم مباراة إنجلترا الودية ضد البرازيل، السبت في ملعب ويمبلي: "تركيزي منصب على بطولة أوروبا للأمم، إذا فعلنا شيئا ما وأبرمنا عقدا جديد مع إنجلترا من قبل، فسيقول الجميع "لماذا توقع عقدا قبل بطولة أوروبا حيث يتعين عليك إثبات نفسك أولا."

وتابع المدرب الذي قاد منتخب الأسود الثلاثة لإحراز المركز الرابع في كأس العالم 2018: "بالتأكيد لن أتحدث إلى أي شخص آخر قبل ذلك، لقد قضيت ثماني سنوات في منصبي، ولن أستمتع بالتحدث إلى أي شخص آخر عندما أكون مرتبطا بعقد".

وربطت عديد التقارير في وسائل إعلام بريطانية ساوثجيت (53 عاما) بمانشستر يونايتد قائلة إنه من بين أبرز مرشحي المالك المساهم لليونايتد جيم راتكليف ليحل محل إريك تن هاغ إذا انفصل المدرب الهولندي عن الشياطين الحمر، الذين يحتلون المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غاريث ساوثغايت: "هناك شيئان من وجهة نظري: الأول هو أنني مدرب إنجلترا ولدي مهمة واحدة النجاح في بطولة أوروبا وقبل ذلك، هناك مباراتان مهمتان هذا الأسبوع وديا، والأمر الثاني هو أن مانشستر يونايتد لديه مدرب، وأرى أنه أمر غير محترم تماما عندما تكون هناك أي تكهنات حول مدرب حالي لأي فريق."

وتابع: "أنا رئيس رابطة مدربي الدوري الممتاز لذلك ليس لدي أي وقت لهذه النوعية من الأشياء حقا".

ويلعب منتخب إنجلترا نهائيات أمم أوروبا بألمانيا، ضمن المجموعة الثالثة بصحبة منتخبات سلوفينيا والدانمارك وصربيا.