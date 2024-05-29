فليك بعد توليه قيادة برشلونة: "لدي جوع كبير للألقاب"

برشلونة أعلن، اليوم الأربعاء، تعيين هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق مدربًا جديدًا للفريق في تعاقد لعامين.

وقال برشلونة في بيان إنه "اختار رجلًا يشتهر بطريقة لعبه القائمة على الضغط العالي والشراسة والجرأة الشديدة ليحقق نجاحات كبيرة على مستوى الأندية والمنتخبات، وفاز بكل شيء تقريبًا في عالم التدريب".

وفي أول تصريحاته قال المدرب الألماني فليك، للموقع الرسمي لبرشلونة: "لدي جوع كبير للألقاب".

وأضاف: "فزت ببعض الألقاب مع بايرن ميونيخ، وأود أن أواصل هذا الطريق مع برشلونة".

وتابع: "أعتقد أننا يمكننا تحقيق الكثير معًا وهذا أمر مهم".