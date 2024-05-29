فليك بعد توليه قيادة برشلونة: "لدي جوع كبير للألقاب"
قال هانزي فليك مدرب نادي برشلونة الإسباني إنه "لديه جوع" ونهم للفوز بالبطولات مع الفريق الكتالوني.
برشلونة أعلن، اليوم الأربعاء، تعيين هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق مدربًا جديدًا للفريق في تعاقد لعامين.
وقال برشلونة في بيان إنه "اختار رجلًا يشتهر بطريقة لعبه القائمة على الضغط العالي والشراسة والجرأة الشديدة ليحقق نجاحات كبيرة على مستوى الأندية والمنتخبات، وفاز بكل شيء تقريبًا في عالم التدريب".
وفي أول تصريحاته قال المدرب الألماني فليك، للموقع الرسمي لبرشلونة: "لدي جوع كبير للألقاب".
وأضاف: "فزت ببعض الألقاب مع بايرن ميونيخ، وأود أن أواصل هذا الطريق مع برشلونة".
وتابع: "أعتقد أننا يمكننا تحقيق الكثير معًا وهذا أمر مهم".
ولم يدرب فليك أي ناد منذ إقالته من تدريب ألمانيا في سبتمبر/ أيلول 2023 وسيكلف بمهمة إنعاش حظوظ برشلونة بعدما أخفق العملاق الكتالوني في الفوز بأي لقب هذا الموسم تحت قيادة تشافي هرنانديز، الذي أقيل يوم الجمعة.
وسلط برشلونة الضوء على نجاح المدرب الألماني (59 عامًا) خلال موسم 2019-2020 مع بايرن ميونيخ إذ فاز معه بستة ألقاب، وهي: الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الألمانية، وكأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية.
ويواجه المدرب الألماني، الذي سيحل محل تشافي، تحديًا صعبًا لإنهاء معاناة برشلونة داخل الملعب وسط مشاكل أخرى خارج الملعب بما في ذلك تفاقم المشاكل المالية وفضيحة تحكيم قد تستمر لسنوات.
وصنع فليك اسمه مساعدًا لمدرب ألمانيا يواخيم لوف خلال حملة الفوز بكأس العالم 2014.
وفي 2019، انضم إلى بايرن كمدرب رئيس وحصل على سبعة ألقاب في موسمين قضاهما في منصبه.
وقاد بايرن إلى تحقيق الثلاثية في 2020 حين تغلب على برشلونة 8-2 في طريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يغادر عملاق الدوري الألماني في 2021 لتدريب المنتخب الألماني.
وتعرَّض فليك لانتقادات بسبب الأداء السيّئ لبطل العالم أربع مرات في كأس العالم 2022 إذ خرج من دور المجموعات وأقيل في نهاية المطاف في سبتمبر/ أيلول 2023 بعد هزيمة ثقيلة على أرضه أمام اليابان في مباراة ودية.