توتنهام يعلن تجديد إعارة فيرنر من لايبزيغ

أعلن توتنهام الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، ضم تيمو فيرنر مجددا بعقد إعارة من لايبزيغ الألماني في الموسم المقبل، مع إمكانية ضمه بعقد نهائي.

وذكر توتنهام عبر موقعه: "يسعدنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لانضمام تيمو فيرنر إلينا مجددا، بعقد إعارة من لايبزيغ في موسم 2024-2025، مع بند يتيح التعاقد النهائي".

وكان المهاجم الدولي الألماني فيرنر قد انضم إلى توتنهام بعقد إعارة من لايبزيغ في يناير كانون الثاني الماضي، وقد شكل عنصرا أساسيا في الفريق تحت قيادة المدرب أنجي بوستيكوغلو خلال النصف الثاني من الموسم.