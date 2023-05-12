رسميا.. الشيخ راشد بن حميد يستقيل من رئاسة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

قدم الشيخ راشد بن حميد استقالته من رئاسة الاتحاد الإماراتي، اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه تم تعيين راشد بن حميد نائبا لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان: "تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأضاف: "استنادا إلى النظام الأساسي للاتحاد سيعقد مجلس الإدارة اجتماعه يوم الأحد 14 مايو، لمنافسة المستجدات".